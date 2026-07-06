Alineaciones probables del Portugal-España de octavos de final del Mundial

Hora de la verdad para España esta noche ante Portugal en los octavos de final del Mundial. La Roja suma 35 partidos consecutivos sin perder, no ha encajado un gol en lo que va de Mundial y Unai Simón ha batido el récord de imbatibilidad de los Mundiales acumulando 519 minutos. Con la confianza del buen juego y los resultados hasta el momento, la selección quiere sumar un nuevo triunfo que le de el pase a cuartos de final.

Luis de la Fuente parece haber dado con su once titular, en el que Baena se ha hecho con la plaza que debía ocupar Nico Williams, aún recuperándose de su lesión muscular, mientras Olmo entra por Fabián y en el lateral derecho Pedro Porro se ha asentado después de su gran actuación ante Suiza. Lamine Yamal es la referencia en ataque, aunque el jugador más desequilibrante sigue siendo Mikel Oyarzabal, que suma cuatro goles y una asistencia en los cuatro partidos del torneo. Portugal, por su parte, ofrece dudas tras ser segundo de grupo, pese a mantenerse invicto en el torneo y solo haber encajado dos goles en cuatro partidos. Sin embargo, llama la atención su falta de fluidez en ataque, con empates a (1-1) ante la República Democrática del Congo y (0-0) con Colombia, además de ganar agónicamente a Croacia con un gol de Gonçalo Ramos en el minuto 94.

La gran duda en las filas lusas es la titularidad de Cristiano Ronaldo, de la que el seleccionador, el español Roberto Martínez, deslizó que está acordada desde su desembarco en el banquillo portugués. El de Madeira ha anotado tres de los ocho goles de Portugal, uno de penalti, y es el único jugador de la historia de los Mundiales que ha marcado en seis ediciones. Sin embargo, está jugando de delantero centro, demarcación inusual en él porque siempre ha jugado llegando desde atrás. Estar arriba esperando el balón se le indigesta a él y a sus compañeros, que cuando llegan al área se ven condicionados a buscarle en ataque.

Una sola baja en España

Por su parte, Luis de la Fuente tiene al única baja de Nico Williams, cuya recuperación va por el buen camino, pero no llegará a tiempo para estar en ritmo de competición. No obstante, el juego por los extremos estará muy vivo gracias a la recuperación exprés de Yéremy Pino y la puesta a punto de Víctor Muñoz, quien ya estaba a disposición de actuar algunos minutos frente a Austria.

Pedri, durante el España-Arabia Saudí / SD

El partido tendrá duelos en todas las posiciones del campo y la pelota estará muy discutida. Rodri y Pedri tienen un valor clave en el equipo para hacerse con el esférico, mientras que Dani Olmo debe romper entre líneas. En la sala de máquinas se decidirá quién lleve la manija y quién sirva los balones de gol a sus peligrosos atacantes.

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