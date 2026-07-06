Ancelotti explica la 'borrada' de Vinicius en el penalti que eliminó a Brasil del Mundial

Carlo Ancelotti explicó los motivos por los que Vinícius Júnior no fue el encargado de ejecutar el penalti que terminó fallando Bruno Guimarães y que resultó clave en la eliminación de Brasil frente a Noruega (1-2) en los octavos de final del Mundial 2026.

El técnico italiano aseguró que la elección del lanzador respondió a un análisis previo realizado por su cuerpo técnico, basado en las estadísticas de eficacia desde los once metros durante el último año. Según explicó tras el encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Bruno Guimarães era, entre los futbolistas disponibles, la alternativa que ofrecía mayores garantías en ese momento. "Escogimos a Bruno Guimarães porque pensamos que era la mejor opción sobre el campo".

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti (d), ayuda a ponerse de pie a Vinícius Júnior tras la derrota 1-2 ante Noruega en el Mundial 2026 en el estadio MetLife en Nueva Jersey. EFE/ Octavio Guzmán / Octavio Guzman / EFE

Ancelotti desveló además el orden establecido por esos datos. Neymar encabezaba la lista de especialistas, seguido por Igor Thiago, Raphinha, Bruno Guimarães y Gabriel Martinelli. "Y de los jugadores disponibles el mejor era Neymar, luego Igor Thiago, después Raphinha, después Bruno Guimarães y después Martinelli", explicó.

Fuera del top-5

La ausencia de Vinícius entre los cinco primeros sorprendió, teniendo en cuenta que el delantero del Real Madrid suele asumir esta responsabilidad con frecuencia en su club, donde comparte los lanzamientos con Kylian Mbappé.

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Con esta explicación, el seleccionador brasileño dejó claro que la decisión no obedeció a cuestiones de jerarquía o confianza, sino exclusivamente a los números recopilados por su equipo de trabajo.