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DIRECTO | Empate a cero al descanso entre España y Portugal
Partido vibrante entre los dos equipos de la Península Ibérica en busca de un puesto en los cuartos de final de la Copa del Mundo
Van a entrar en Portugal Rafael Leao y Diogo Dalot.
¡Lo intenta Baena! Dispara el exjugador del Villarreal CF a la media vuelta, pero su disparo sale flojo y centrado.
Tiene que entrar Nelson Semedo para jugar por la izquierda.
Nuno Mendes, uno de los jugadores más destacados de Portugal, se echa al suelo y puede estar jugando sus últimos minutos...
Primera acción de peligro claro de Lamine Yamal para aumentar las expectativas de España y para responder a la cabalgada anterior de Pedro Neto
¡Arranca la segunda parte!
Jugadores a vestuarios. Apasionante primera parte que empezó con ocasiones claras para España, gobernando la mayoría de facetas del juego, pero pasada la media hora Portugal empezó a crecer y también tuvo las suyas.
Empate a cero de momento.
¡AL LARGUERO! Volvió a rozarla Portugal con un disparo de Nuno que despejó Pedro Porro al travesaño... Uffff-
¡QUÉ SUSTO! La tuvo muy clara Portugal en una jugada entre Joao Félix y Cristiano Ronaldo que bloca Unai Simón
¡Es un clamor! España llega sin cesar, encuentra la profundiad y solo detalles le separan del gol en una primera parte que está siendo puro Rock and Roll de los muchachos de Luis de la Fuente