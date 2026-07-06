España a cuartos, Merino marca el camino

La selección española demuestra que sabe sufrir y se clasifica para cuartos de final tras un partido de infarto ante la Portugal de Cristiano Ronaldo. Al más puro estilo Sudáfrica 2010, España y Portugal volvían a protagonizar un duelo de octavos de final rocoso y con intriga hasta el final.

El duelo estelar entre Portugal y España arrancaba con un plan de partido esclarecedor desde el inicio, España salió a dominar la pelota y generar peligro a través de las bandas, con mención especial para Lamine Yamal, el extremo derecho se sentía cómodo con el balón en los pies y no dudó en probar a Diogo Costa. Mientras que Portugal, defendía en bloque bajo y buscaba recuperar rápido la pelota en campo contrario, con el objetivo de sorprender a la zaga española.

Mundial 2026: España - Portugal, en imágenes / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Unai y Diogo protagonistas de la primera parte

La primera gran ocasión del encuentro no se hizo de esperar, la Roja lograba una gran combinación de pases en zona ofensiva y lograban dejar a Mikel Oyarzabal solo ante la portería portuguesa, el ariete de la Real Sociedad cruzó en exceso la pelota y se marchó por la línea de fondo. España mandaba el primer aviso en un partido al que no le faltaron ocasiones.

Unai Simón realiza una parada a remate de Cristiano Ronaldo en el partido entre España y Portugal de octavos de final del Mundial. / Mariscal / EFE

Los portugueses también hicieron sus tentativas, en este encuentro Unai Simón sí ha tenido trabajo, el guardameta español lograba evitar el tanto de los portugueses, tras hacer una parada al más puro estilo portero de balonmano en un centro de Joao Neves, que posteriormente remató Cristiano Ronaldo. Aunque la más clara para la selección dirigida por Roberto Martínez, fue un disparo lejano de Nuno Mendes que hizo tiritar el larguero de la Roja.

Una primera parte con ocasiones para ambas selecciones y la sensación de que cualquier mínimo error podía poner fin a su participación en el Mundial.

¡Viva San Merino!

Tras el descanso, los 22 jugadores saltaban al terreno de juego con un único objetivo, romper la igualdad en el marcador y ser los próximos cuartofinalistas del Mundial. Las malas noticias no tardaron en llegar para Portugal, en el minuto 52 tras una acción con Lamine Yamal, Nuno Mendes se tiraba al suelo con claras señas de que no podía continuar, uno de los baluartes portugueses tuvo que ser sustituido por problemas físicos. En su lugar entró Nelson Semedo, siendo Cancelo encomendado con la difícil tarea de frenar a Lamine.

El encuentro llegaba a la última pausa de hidratación con España sintiéndose cada vez más cómoda en el césped, Pedri comenzaba a carburar y la Roja dominaba, las ocasiones fueron menguando, mientras que la tensión y el nerviosismo aumentaban a medida que pasaba el tiempo. En dicha pausa, Roberto Martínez aprovechó para realizar un doble cambio, entraron Leao y Dalot, sustituyendo a Joao Félix y Cancelo.

Mundial 2026: España - Portugal, en imágenes / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

Luis de la Fuente tampoco tardó en mover el banquillo, el seleccionador optó por Ferran Torres como revulsivo, para ir a por el partido. A falta de 10 minutos del tiempo reglamentario, el asedio español era imponente, Lamine se cargaba la responsabilidad ofensiva a la espalda y no dejaba de intentarlo, pero la selección portuguesa se mostraba rocosa e inexpugnable.

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Con la mente puesta en una posible prórroga, España realizaba dos sustituciones, Olmo y Pedri ponían fin a su partido dándole entrada a Fabián y Mikel Merino.Y vaya que si funcionaron los cambios, España sacó rápido una falta en el minuto 90, sorprendiendo a la selección lusa, Ferran Torres filtraba un exquisito pase entre líneas a Mikel Merino y el resto es historia, Mikel mantuvo la calma y definió como un auténtico 'killer' de área, dando la victoria y el pase a cuartos a la selección española. Un gol celebrado al grito de "Viva San Fermín", el chupinazo también ha llegado a Dallas de la mano de Merino.