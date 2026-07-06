Klopp destroza a Infantino y a Donald Trump

La noche del domingo saltó una de las grandes polémicas de la historia de los mundiales. La FIFA retiraba la tarjeta roja vista por Folarin Balogun en los dieciseisavos de final de la cita mundialista ante Bosnia y le otorga carta blanca para disputar la próxima ronda de octavos ante Bélgica. El detonante, una llamada del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a Infantino para dejar sin efecto la expulsión del jugador del AS Mónaco.

USA

Las reacciones no se han hecho esperar y esta vez ha sido Jürgen Klopp el que ha alzado la voz contra ambas autoridades: “Estas dos personas, que no saben nada de fútbol, no deberían tener absolutamente nada que ver con esto”, ha denunciado el técnico teutón en ‘Magenta TV’.

Más leña al fuego

El tema se ha visto envuelto en más polémica con las palabras del propio Donald Trump, tras haber admitido que ha influido en la decisión de la FIFA: “Yo fui quien los convenció de hacerlo”, ha expresado en la Casa Blanca. Además, el Presidente norteamericano también se ha atrevido a detallar la acción de la expulsión, alegando que “no fue falta” y que eran “dos grandes deportistas que se enredaron”, ha agregado antes de calificar de “sospechoso” al árbitro.

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Jurgen Klopp en los banquillos / EFE

Sea como sea, las palabras de Klopp reflejan también la indignación de gran parte del mundo del fútbol, especialmente las de la Federación Belga de Fútbol, principal damnificado. La institución, mediante un comunicado, se ha mostrado asombrada ante la decisión de la FIFA de declarar a Balogun apto para jugar el partido entre Estados Unidos y Bélgica.