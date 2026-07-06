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Luis de la Fuente analiza el partido ante Portugal

El entrenador de la selección española de fútbol ha comparecido ante los medios para analizar el inminente encuentro contra el combinado luso. Durante su intervención, ha dejado claro que la dinámica de la competición cambia radicalmente en esta fase eliminatoria, desmarcándola por completo de la regularidad que impera en los torneos domésticos. En este sentido, ha subrayado que se trata de un enfrentamiento a todo o nada en el que el equipo debe mostrar su mejor versión de forma inmediata para poder prolongar su andadura en la cita internacional. Respecto al desarrollo sobre el terreno de juego, el técnico ha vaticinado un choque sumamente equilibrado debido a las enormes similitudes que comparten ambas escuadras. Ha señalado que los dos conjuntos muestran una gran intensidad defensiva y se sienten cómodos asumiendo el control de la posesión, por lo que considera que la balanza se decantará en favor del equipo que logre cuidar al máximo los pequeños detalles. Asimismo, ha reafirmado su absoluta confianza en sus futbolistas, a quienes valora como los mejores del mundo y de los que espera un rendimiento superior al de las citas anteriores. Más información