O Rei Haaland manda a su casa a la Brasil de Ancelotti, Vinicius y Neymar

Brasil desperdició un sinfín de ocasiones y se rindió este domingo ante el poderío de Erling Haaland (1-2), que anotó un doblete en los últimos diez minutos para eliminar al equipo de Carlo Ancelotti en octavos de final del Mundial y clasificar a Noruega.

El gol de penalti de Neymar en el tiempo de descuento llegó demasiado tarde para la pentacampeona del mundo, ya ante su peor sequía de la historia sin un título mundial.

El delantero del Manchester City se llevará los titulares por haber anotado su sexto y su séptimo gol en la Copa del Mundo y haber clasificado a cuartos de final por primera vez a los vikingos rojos.

AMDEP8246. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Erling Haaland de Noruega celebra este domingo, al finalizar un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Angel Colmenares / Angel Colmenares / EFE

El triunfo escandinavo no se habría producido sin las intervenciones de Ørjan Nyland bajo los palos. A Brasil le falló la puntería en el MetLife Life Stadium de Nueva Jersey. Bruno Guimarães erró un penalti en la primera mitad y Endrick, un mano a mano, en la segunda.

La ilusión duró poco

Pero con cada ocasión perdida, peor replegaba el equipo de ‘Carletto’. El técnico italiano no quería llegar a la prórroga y echó mano del comodín Neymar. El MetLife Stadium de Nueva Jersey se vino abajo.

Si bien la entrada de Neymar se tradujo en más dominio de Noruega. Primero avisó Schjelderup con un disparo fuerte y luego puso un centro medido para Haaland, que cabeceó como un coloso tras ganarle la posición a Gabriel Magalhães, su némesis en la Premier League.

AMDEP8171. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Neymar (c) de Brasil llora este domingo, al final de un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman / Octavio Guzman / EFE

Aún faltaba el segundo mazazo del exjugador del Borussia Dortmund. Un disparo desde fuera del área, pegado al palo, a pase de Schjelderup. El gol de penalti de Neymar en el tiempo de descuento ni siquiera incomodó a Noruega. 1-2. Partido sentenciado, decepción brasileña y gloria noruega.

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