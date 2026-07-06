Rafa Mir, apartado en el Sevilla a la espera de su salida

El Sevilla FC ha echado a rodar este lunes 6 de julio. Lo hace después de que toda la plantilla disponible haya superado las pruebas físicas típicas esta semana pasada y con Luis García Plaza a la cabeza programando sesiones dobles para toda la semana.

El mercado de fichajes está en movimiento y son muchas las llegadas y salidas que se esperan en el Sánchez Pizjuán. Guridi, Juan Iglesias y Sangante, recientemente incorporados al equipo, han tomado parte en el primer entrenamiento de pretemporada en la ciudad deportiva sevillana. Otros muchos, sin embargo, se ausentaron por diversos motivos.

Noticias relacionadas

Rafa Mir en un partido con el Elche / EFE

Rafa Mir y ocho ausencias más

Entre lesionados, mundialistas y ausentes por cuestiones extradeprtivas, son nueve los que no han participado. Alfon, Vlachodimos, Nianzou, Suazo, Sow, Vargas, Ejuke y Akor Adams no estuvieron presentes, como tampoco Rafa Mir. El delantero murciano, que cuajó un buen pasado curso como cedido en el Elche CF, pasó este domingo las pruebas médicas habituales previas a la pretemporada. Sin embargo, sus asuntos extradeportivos hacen que el club esté buscándole una salida definitiva a pesar de tener contrato vigente.