El Tottenham tira de talonario para hacerse con Sandro Tonali

El mercado de fichajes en Europa ya tiene a su gran protagonista o, mejor dicho, al más caro. El Tottenham Hotspur ha hecho oficial la incorporación de Sandro Tonali tras cerrar una operación valorada en 116 millones de euros (100 millones de libras entre fijo y variables), lo que convierte al internacional italiano en el fichaje más caro de la historia del club londinense y en uno de los traspasos más elevados jamás pagados por un centrocampista.

Después de varias semanas de negociaciones con el Newcastle United, los Spurs consiguieron convencer a un futbolista que también despertaba el interés de gigantes como Manchester City o Arsenal.

Con apenas 26 años, el exjugador del Brescia, Milan y Newcastle firma hasta 2032 y se convierte en la piedra angular del nuevo proyecto de Roberto De Zerbi, decidido a volver al conjunto londinense a la élite del fútbol inglés.

Sandro Tonali con la camiseta del Brescia. / EFE

De Zerbi, clave para convencer a Tonali

Más allá del aspecto económico, el papel de Roberto De Zerbi fue decisivo para cerrar una de las operaciones del verano. El técnico italiano mantuvo varias conversaciones con el jugador durante varias semanas y le trasladó el proyecto deportivo que pretende construir el Tottenham. El propio centrocampista reconoció que esas conversaciones fueron determinantes para aceptar la propuesta de los Spurs, descartando otras ofertas de clubes ingleses.

"De Zerbi marcó una gran diferencia, se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo y lo hizo muy bien” Sandro Tonali

El Tottenham, que afronta una profunda reconstrucción de su plantilla, suma así a uno de los mediocentros más completos del panorama europeo. Capaz de actuar como pivote, interior o constructor del juego, un todocampista. Tonali destaca por su calidad en la salida del balón, su intensidad defensiva y su capacidad para marcar el ritmo.

Sandro Tonali con la selección italiana / EFE

Un fichaje histórico

La operación supone también un negocio extraordinario para el Newcastle. El conjunto inglés, que incorporó al italiano en 2023 procedente del Milan, logra una de las mayores ventas de su historia gracias a un traspaso que alcanza los 116 millones de euros entre cantidades fijas y variables.

Para el Tottenham, la llegada de Tonali representa un golpe de autoridad en un mercado en el que está realizando una inversión sin precedentes. El club londinense pretende volver a competir por los puestos de privilegio de la Premier League y considera al internacional italiano la pieza sobre la que construir su nuevo centro del campo.

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