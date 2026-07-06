Jordan Henderson se perderá el Mundial tras lesionarse de gravedad en la celebración de la victoria de Inglaterra

Inglaterra logró vencer a México en un duelo muy reñido en el que supieron aguantar el empuje de los de Javier Aguirre con un jugador menos. El doblete de Bellingham y el tanto de Kane trajeron la alegría a los ingleses, que en plena euforia terminaron lamentando una pésima noticia: Jordan Henderson se perderá el Mundial.

Ya es mala suerte caer lesionado en plena celebración y no jugando, pero es lo que hay. Algunos jugadores ingleses saltaron la valla de publicidad para regresar al césped, pero Henderson no estuvo nada hábil al hacerlo y se fue al suelo, con tan mala suerte que se hizo daño en el brazo.

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Tuchel, lamentado

Sin embargo, reconoció tener "sentimientos encontrados" después de la victoria, porque terminó "agotado" y triste por la lesión de en la muñeca de Jordan Henderson durante la celebración del pase a cuartos de final. "Ahora mismo está en el hospital. Es una lesión bastante grave y simplemente no encaja con la noche en la que Jordan ya no está con nosotros", lamentó el seleccionador Tuchel.