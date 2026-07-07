El Atlético de Madrid tiene encarrilado a su próximo fichaje

El Atlético de Madrid sigue avanzando en una de sus grandes operaciones del mercado: el fichaje de Morten Hjulmand. El centrocampista danés es el elegido por la dirección deportiva rojiblanca para reforzar el centro del campo y el club quiere cerrar su llegada cuanto antes.

La intención del Atlético es que Hjulmand pueda incorporarse al equipo desde el comienzo de la pretemporada y ponerse a las órdenes de Diego Simeone desde el primer día. El conjunto madrileño considera importante que los nuevos fichajes tengan tiempo para adaptarse al sistema y a las exigencias del técnico argentino.

El acuerdo con el jugador estaría encaminado, mientras que las negociaciones con el Sporting de Portugal continúan para encontrar la fórmula definitiva del traspaso. El club portugués mantiene una postura firme y busca una cantidad cercana a los 40 millones de euros más variables, mientras que el Atlético intenta ajustar la operación.

Estandarte en Portugal

Hjulmand, capitán del Sporting y uno de los centrocampistas más destacados del fútbol portugués, encaja en el perfil que busca el Atlético: un mediocentro con físico, capacidad de recuperación y liderazgo. Su llegada permitiría además liberar a jugadores como Pablo Barrios para que puedan asumir un rol más ofensivo dentro del equipo.

Noticias relacionadas

El Atlético trabaja para que la operación llegue a buen puerto en los próximos días y sumar así una pieza clave para su nuevo proyecto de la temporada 2026-27.