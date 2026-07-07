El Barça aprovecha la eliminación de Portugal en el Mundial para atar a su próximo fichaje
El lateral portugués, tras su salida de Arabia Saudí, intensifica las conversaciones con el club azulgrana para formalizar su regreso a Europa
El futuro de João Cancelo empieza a acercarse al FC Barcelona. Tras la eliminación de Portugal, el lateral portugués y el conjunto azulgrana han intensificado las conversaciones con el objetivo de cerrar su regreso al Camp Nou.
Según informa Sport, Cancelo quiere abandonar su etapa en Arabia y volver a competir en Europa, mientras que el Barça mantiene su intención de contar con él para reforzar el lateral derecho de cara a la próxima temporada.
Las dos partes ven con buenos ojos el acuerdo y trabajan para encontrar la fórmula definitiva que permita concretar el fichaje. Si las negociaciones avanzan como está previsto, el regreso del internacional portugués podría cerrarse en las próximas semanas.
Medio curso notable
Cancelo ya dejó una buena impresión durante su anterior etapa como cedido en el Barcelona, donde aportó experiencia, profundidad ofensiva y polivalencia en la banda. Ahora, todo apunta a que su vuelta está cada vez más cerca.
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