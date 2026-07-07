El Barça aprovecha la eliminación de Portugal en el Mundial para atar a su próximo fichaje

El futuro de João Cancelo empieza a acercarse al FC Barcelona. Tras la eliminación de Portugal, el lateral portugués y el conjunto azulgrana han intensificado las conversaciones con el objetivo de cerrar su regreso al Camp Nou.

Los jugadores del FC Barcelona Lamine Yamal (d) y Joao Cancelo celebran la victoria y el título de Liga al finalizar el encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputaron este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Siu Wu. (Barcelona) / Siu Wu / EFE

Según informa Sport, Cancelo quiere abandonar su etapa en Arabia y volver a competir en Europa, mientras que el Barça mantiene su intención de contar con él para reforzar el lateral derecho de cara a la próxima temporada.

Las dos partes ven con buenos ojos el acuerdo y trabajan para encontrar la fórmula definitiva que permita concretar el fichaje. Si las negociaciones avanzan como está previsto, el regreso del internacional portugués podría cerrarse en las próximas semanas.

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Cancelo ya dejó una buena impresión durante su anterior etapa como cedido en el Barcelona, donde aportó experiencia, profundidad ofensiva y polivalencia en la banda. Ahora, todo apunta a que su vuelta está cada vez más cerca.