Egipto explota de indignación: “El Mundial estaba amañado”
La selección egipcia muestra su enfado por la polémica eliminación el la Copa del Mundo a manos de Argentina
La remontada de Argentina contra Egipto en los últimos instantes, ha dejado un enfado descomunal en la selección. Han explotado dentro y fuera del terreno de juego con declaraciones que acarrearán duras sanciones contra el árbitro francés de François Letexier y el VAR.
Los jugadores egipcios, rodearon al francés para pedirle explicaciones por lo acontecido en el encuentro. Lo peor estaba por llegar, con las declaraciones después del partido que han incendiado el Mundial. “Es una injusticia, una injusticia y evidente. Desde el principio del partido ha estado en nuestra contra. No puede ser que nos vayamos así cuando íbamos 2-0 contra Argentina”, comentaba Ziko, que finalizaba su discurso con: “Este torneo está amañado”.
Después, en zona mixta, Ziko en lugar de recular, se reafirmó: “En el segundo tiempo pasaron cosas raras”.
Con el tercer y último gol de Enzo Fernández, el cabreo en el banquillo de Egipto fue más que evidente. El técnico del cuadro africano, Hossam Hassan, realizó gestos de desaprobación hacia el colegiado que le costó la cartulina amarilla.
Rajada de el seleccionador
Ya venía mosqueado durante y después del partido Hossam Hassan. En rueda de prensa fue todavía más contundente con el arbitraje: “El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego. Parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro”. El entrenador hizo referencia al 3-2, donde Egipto protestaba un agarrón.
Además, Hassan mostró su rechazo a continuar viendo el Mundial a pesar de ser eliminada y habiendo hecho un buen torneo plantándole cara a la selección dirigida por Scaloni.
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