Cuándo juega España los cuartos de final contra Bélgica del Mundial 2026: fecha, hora y dónde ver

España ya está en cuartos de final. La selección española se impuso a Portugal y ahora se medirá a Bélgica por un puesto en las semifinales del Mundial. El tanto de Mikel Merino en el 90 de partido permitió a los de De la Fuente llevarse un choque apretado y emocionante ante el combinado luso. ¿Cuándo se juega ahora el decisivo encuentro de cuartos de final?

La Roja certificó su pase tras superar 1-0 a Portugal en Dallas, en un partido agónico resuelto por Mikel Merino en el descuento y que supuso, además, la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales. España regresa así al SoFi Stadium, escenario en el que ya firmó una de sus mejores actuaciones del torneo con el 3-0 ante Austria.

El partido de cuartos de final lo jugará España el próximo viernes 10 de julio a las 21:00 horas (horario peninsular) en Los Ángeles Stadium, en la ciudad de Inglewood, California. El rival será Bélgica, que goleó a la anfitriona Estados Unidos por 1-4. El equipo de Rudi García, que comenzó con dudas el torneo, parece haber levantado el vuelo en la fase de eliminatorias tras ganar a Senegal y Estados Unidos.

Unai Simón para un remate de Cristiano Ronaldo en el Portugal-España disputado en Dallas, correspondiente a los octavos de final. / SD

El enfrentamiento ante los belgas será una ‘revancha’ del Mundial de 1986. Hace cuarenta años, España cayó apeada ante Bélgica en los cuartos de final, misma ronda que ahora, en una tanda de penaltis agónica en Puebla. El ganador del duelo de Los Ángeles se citará en semifinales el martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Arlington (Texas), frente al vencedor del Marruecos-Francia del jueves 9 en Boston.

Fecha y hora del partido

El partido se disputará el viernes 10 de julio a las 21:00 horas (hora peninsular española), en el SoFi Stadium de Los Ángeles, rebautizado como Los Angeles Stadium para el torneo. En Estados Unidos arrancará a las 15:00 ET, la 13:00 horas en el centro de México.

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Mikel Merino después de su gol / FIFA

Dónde ver los cuartos de final

En España, el choque se podrá seguir a través de La1, Movistar y DAZN. También puedes seguir toda la información del partido y los comentarios del partido en la página web de Superdeporte.es