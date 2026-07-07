España y Mikel Merino derrumban la teoría de la numerología del seleccionador de Portugal, Roberto Martínez

La eliminación de Portugal frente a España en los octavos de final del Mundial 2026 trajo consigo el derrumbe de la esotérica teoría del entrenador de los lusos, el español Roberto Martínez. Una de las cuestiones que habían marcado la previa fueron las declaraciones del seleccionador sobre su particular creencia en la numerología.

El técnico español comentó antes de la cita de los octavos que el seis representa un "símbolo" de buena suerte. "Creo firmemente en la numerología y en que el número 6 trae fortuna. En 2016 ganamos la Eurocopa. En 1966 logramos nuestro mejor resultado en un Mundial y en 2006 alcanzamos las semifinales", explicó el seleccionador portugués, convencido de que la historia podía volver a repetirse.

Marga coincidencia para Portugal que dio la vuelta al mundo en RRSS

No obstante, la realidad terminó siendo muy distinta. Trágica para Portugal, que acabó eliminada el 6 de julio, precisamente, el día que el entrenador asociaba con su número de la suerte. Y, para completar la cadena de coincidencias, el único gol del encuentro lo marcó Mikel Merino, el dorsal 6 de la selección española.

Sara Fernández

El detalle no pasó desapercibido para los aficionados, que rápidamente recuperaron las palabras de Martínez y llenaron las redes sociales de comentarios sobre la inesperada 'traición' de la numerología. Una vez más se demostró que no hay leyes fuera del campo capaces de dominar el fútbol. Las coincidencias solo adiquieren valor cuando la pelota entra.

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El 2-1 a Croacia y el '21' de Diogo Jota

Justamente, en la ronda anterior, el destino sí jugó en favor de los portugueses. Roberto Martínez así lo destacó tras el agónico triunfo ante Croacia. El seleccionador relacionó esta victoria con la emotividad del tributo a Diogo Jota, fallecido en un accidente de tráfico el 3 de julio de 2025. En la víspera de cumplirse el año, el 2 de julio, varios de los jugadores de la Seleçao lucieron bajo sus camisetas la de Diog ocon el '21' a la espalda. Jota había sido el autor del último gol de Portugal a Croacia antes del Mundial. "Ganamos 2-1, él llevaba el '21', contra Croacia... muchas señales", apuntó Martínez tras el triunfo ante los balcánicos, dedicado a Diogo Jota.