Frenazo del Betis al fichaje de Ceballos

El regreso de Dani Ceballos al Real Betis, una de las operaciones que más ilusión había generado entre la afición verdiblanca, atraviesa ahora un momento de incertidumbre. El club ha rebajado las expectativas y considera que, a día de hoy, la incorporación del centrocampista no es una realidad.

Dani Ceballos, durante el Real Madrid - Manchester City de liguilla de Uefa Champions League en el Santiago Bernabéu / EFE

El presidente del Betis, Ángel Haro, ha insistido en que cualquier movimiento debe encajar tanto en el aspecto económico como en el deportivo. La entidad no quiere asumir riesgos que puedan comprometer su estabilidad financiera, especialmente teniendo en cuenta los límites salariales y los objetivos ambiciosos del proyecto.

“Ceballos un magnífico jugador. No sería buen jugador si no está el tiempo que ha estado en el Real Madrid. Hay más condicionantes que no se cumplen hoy por hoy. Las circunstancias van evolucionando, pero con las circunstancias actuales, Dani no es una realidad para el Betis. Lo que no quiero es tomar decisiones que si luego no estamos en Champions, que puede pasar, sean mochilas para el club”, afirmó en Cope.

El deseo se mantiene

Ceballos, que busca una salida tras su etapa en el Real Madrid, mantiene el deseo de volver al club donde se formó y donde se convirtió en uno de los grandes talentos del fútbol español. Sin embargo, las diferencias económicas entre las dos partes dificultan el acuerdo.

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El Betis valora la calidad y la experiencia del futbolista, pero antes de cerrar una operación de este nivel necesita cuadrar sus cuentas y liberar espacio salarial. Por ello, el futuro del utrerano continúa abierto, con la afición esperando que finalmente pueda producirse un reencuentro que parecía cercano.