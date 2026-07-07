Así han sido las imágenes del enfado de la selección de Egipto contra Argentina

Egipto quedó eliminado del Mundial tras caer ante Alemania en los octavos de final, en un partido que terminó envuelto en una gran polémica. La selección africana mostró su profundo malestar por varias decisiones arbitrales en momentos clave del encuentro, considerando que fueron determinantes en el desenlace del choque.

Indignación general

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico expresaron su indignación tras el pitido final, dejando claro que se marchan del torneo con la sensación de haber sido perjudicados por el arbitraje.