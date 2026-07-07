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Así han sido las imágenes del enfado de la selección de Egipto contra Argentina

Los jugadores y el cuerpo técnico de Egipto se marchan del torneo con la sensación de haber sido perjudicados por el arbitraje en su partido contra Alemania

El enfado de Egipto tras la eliminación contra Argentina.

El enfado de Egipto tras la eliminación contra Argentina.

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El enfado de Egipto tras la eliminación contra Argentina. / AGENCIAS

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Hugo Ferrer

València

Egipto quedó eliminado del Mundial tras caer ante Alemania en los octavos de final, en un partido que terminó envuelto en una gran polémica. La selección africana mostró su profundo malestar por varias decisiones arbitrales en momentos clave del encuentro, considerando que fueron determinantes en el desenlace del choque.

El gol de Enzo Fernández.

El gol de Enzo Fernández.

Indignación general

Tanto los jugadores como el cuerpo técnico expresaron su indignación tras el pitido final, dejando claro que se marchan del torneo con la sensación de haber sido perjudicados por el arbitraje.

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