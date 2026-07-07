La hemeroteca humilla a Cristiano Ronaldo: CR7 no es la estrella que más lejos llevó a Portugal en los Mundiales

Cristiano Ronaldo ha protagonizado un giro en su discurso sobre el Mundial y su importancia, el único gran título que falta en su palmarés, cuanto menos... llamativo. Antes de que Lionel Messi levantara la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022, el delantero portugués reconocía abiertamente la importancia del torneo para él y sus ambiciones por ganarlo y hacer historia con Portugal. La Selaçao figura en un grupo de selecciones eternas aspirantes que nunca pudieron levantar la Copa del Mundo. Al menos, deberá esperar otros cuatro años después de caer en los octavos de final de Estados Unidos, México y Canadá 2026 a manos de España.

"Para ser honesto, el Mundial es la competición más difícil que existe, es un sueño poder ganarla". Una afirmación que reforzaría posteriormente al título de la Eurocopa 2016. "Para mí, la Copa del Mundo es un sueño". Hasta la fecha, el mejor concurso de Portugal en una Copa Mundial de la FIFA tuvo lugar en Inglaterra 1966, bajo la conducción de uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Eusébio da Silva, extremo de origen mozambiqueño.

Por detrás de Eusébio en la Copa del Mundo

La 'Pantera negra', sobrenombre con el que se conocía a Eusébio, hizo nueve goles en aquel torneo en que Portugal cayó en las semifinales con el combinado que, a la postre, sería campeón: la anfitriona Inglaterra (2-1). A lo largo de seis ediciones, Cristiano Ronaldo ha logrado convertir dos dianas más que el mozambiqueño fallecido en febrero de 2014. Sin embargo, todos estos goles no han servido a Portugal desde el 2006 hasta el momento actual para mejorar aquel tercer puesto de 1966. Precisamente, en la cita de Alemania hace dos décadas, la selección lusa cayó tanto en semifinales como en el duelo por el tercer, quedando finalmente en la cuarta posición del Mundial 06. 0-1 con Francia, en semifinales, y 3-1 con los alemanes, terceros finalmente en casa.

Un cambio de discurso influenciado por el éxito de Messi

La percepción de Cristiano Ronaldo sobre la relevancia de los Mundiales para ser considerado el mejor jugador de todos los tiempos ha ido cambiado, de modo especial, desde que su gran competidor en lo individual, Lionel Messi, la ganó para Argentina en Catar 2022. En 2025, Cristiano restó peso al título mundial al asegurar que ganarlo "no define quién es el mejor de la historia", argumentando que se trata de una competición de apenas "seis o siete partidos". Incluso fue más allá al afirmar con rotundidad desde lo personal que la Copa del Mundo "no es un sueño".

Cristiano, tras la eliminación de Portugal, a sus 41 años en el Mundial 2026, el último que jugará, defendió el valor de sus logros con la selección portuguesa. "He ganado tres títulos con Portugal. Antes de Cristiano, Portugal no había ganado nada. El mayor título que gané con Portugal fue la Euro 2016. Para mí, tiene la misma dimensión que un Mundial". Los títulos que ha ganado con Portugal son una Eurocopa y dos UEFA Nations League: 2019 y 2025.

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El contraste entre unas declaraciones y otras no ha pasado desapercibido para los aficionados al fútbol, muchos le han refrescado la hemeroteca para poner de relieve el cambio de postura del cinco veces Balón de Oro respecto al torneo más prestigioso del fútbol.