Rafael Leão se deja querer por la Premier
El extremo portugués ve con buenos ojos un salto a Inglaterra mientras el conjunto londinense estudia una operación que podría convertirse en uno de los grandes movimientos del verano
El futuro de Rafael Leão vuelve a estar en el centro del mercado. Después de varias temporadas siendo uno de los futbolistas más determinantes del AC Milan, el internacional portugués podría poner fin a su etapa en San Siro este verano y la Premier League aparece como su destino más probable.
El Tottenham es el club que más interés ha mostrado en hacerse con sus servicios. Según diversas informaciones procedentes de Italia e Inglaterra, la entidad londinense ya ha mantenido contactos para conocer las condiciones de una posible operación y el futbolista estaría dispuesto a escuchar la propuesta de los ‘Spurs’.
El nuevo proyecto del Tottenham, encabezado por Roberto De Zerbi, busca incorporar un futbolista diferencial para reforzar el ataque y Leão encaja en el perfil que persigue el técnico italiano. Su velocidad, desequilibrio y capacidad para romper partidos le convierten en una de las grandes oportunidades que ofrece el mercado.
Amorim no le considera imprescindible
La situación de Leão ha cambiado de forma notable con la llegada de Rúben Amorim al banquillo del Milan. Aunque el portugués ha sido uno de los referentes del club en las últimas temporadas, las últimas informaciones apuntan a que el nuevo entrenador no le considera una pieza intransferible dentro de su proyecto.
De hecho, el Milan estaría dispuesto a negociar una salida si recibe una oferta que ronde los 60 millones de euros, aunque tampoco se descarta una fórmula que incluya una cesión con obligación de compra.
La decisión también responde a la necesidad del conjunto ‘rossonero’ de remodelar la plantilla tras una temporada por debajo de las expectativas y después de haber realizado una importante inversión en el mercado con la incorporación del delantero Gonçalo Ramos.
Un mercado abierto… y con más pretendientes
Aunque el Tottenham parte como el club mejor colocado en estos momentos, el futuro de Leão está lejos de resolverse. Manchester United y FC Barcelona también han sondeado su situación durante las últimas semanas, aunque por ahora ninguno de los dos ha dado el paso definitivo.
Con contrato hasta 2028 y 80 goles desde su llegada al Milan, Rafael Leão sigue siendo uno de los extremos más cotizados del fútbol europeo. Sin embargo, todo apunta a que este verano puede marcar el final de su etapa en San Siro. Si el Tottenham decide convertir su interés en una oferta formal, el internacional portugués podría protagonizar un gran traspaso.
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