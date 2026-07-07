El RC Deportivo se interesa en el regreso de Joselu Mato

La vuelta a Primera División del Deportivo de A Coruña ha empezado de forma intensa en las oficinas deportivistas. Tras las recientes llegadas de Leo Román, Bright Ede y Teun Gijselhart, el club de Riazor busca reforzar la delantera con un jugador de primer nivel que siga encendiendo la ilusión de la afición.

Para ello, según desvela Quincemil, la secretaría técnica, que tenía sobre la mesa nombres como el de Álvaro Morata, se encuentra ahora en conversaciones con Joselu Mato, quien vería con buenos ojos regresar a LaLiga EA Sports como uno de los bombazos del verano.

Vídeo: Agencia ATLAS | Foto: EFE

Un pasado en Riazor

El internacional español, campeón de la pasada Eurocopa, ya militó en el conjunto coruñés durante la temporada 2016/17 en calidad de cedido, donde anotó cinco goles en 20 partidos ligueros y uno en Copa del Rey. Posteriormente, el delantero de 36 años vivió una experiencia de dos campañas en St James’ Park vistiendo los colores del Newcastle, previamente a volver a España y enfundarse las camisetas del Deportivo Alavés, Espanyol y Real Madrid.

Joselu, en un entrenamiento con el RC Deportivo / RC Deportivo

Los últimos dos cursos ha militado en Al-Gharafa, una exótica liga catarí donde ha demostrado que su olfato goleador sigue intacto, viendo puerta en 16 ocasiones en 37 partidos. De este modo, la dirección deportiva comandada por Fernando Soriano daría un puñetazo encima de la mesa con un refuerzo de tal calibre, aportando madurez y veteranía en la parcela ofensiva.