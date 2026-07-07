El Real Madrid se fija en Enzo Fernández tras meter a Argentina en los cuartos de final del Mundial

Enzo Fernández continúa demostrando por qué es uno de los centrocampistas más cotizados del fútbol mundial. Mientras el Real Madrid mantiene su interés en incorporarlo como una de las grandes prioridades para reforzar el centro del campo, el argentino sigue respondiendo sobre el césped con actuaciones decisivas.

Enzo Fernández ante Egipto. / @Argentina

El mediocentro del Chelsea fue el gran héroe de Argentina en los octavos de final del Mundial al marcar el gol del 3-2 frente a Egipto en el último minuto del encuentro, un tanto que desató la locura en la Albiceleste y selló el pase a los cuartos de final del torneo.

Según informó AS hace unos días, el conjunto blanco ha convertido a Enzo en su principal objetivo para reforzar la medular. José Mourinho considera al internacional argentino el perfil ideal por su liderazgo, capacidad para abarcar campo y calidad con el balón, aunque la operación no será sencilla debido al elevado coste de su traspaso y a la postura del Chelsea.

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Futuro lejos del Chelsea

Mientras su futuro sigue siendo objeto de rumores, Enzo Fernández continúa centrado en el Mundial y demostrando que está preparado para asumir el protagonismo en los grandes escenarios. Su gol sobre la bocina ante Egipto no solo clasificó a Argentina para los cuartos de final, sino que volvió a confirmar que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.