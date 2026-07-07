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La Valencia argentina sale a la calle para celebrar el pase a cuartos de final del Mundial

Decenas de seguidores argentinos inundaron las calles de Valencia para celebrar la épica remontada de su selección frente a Egipto en el Mundial

La Valencia argentina sale a la calle para celebrar el pase a cuartos del Mundial

La Valencia argentina sale a la calle para celebrar el pase a cuartos del Mundial

JM López

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Hugo Ferrer

València

La remontada de Argentina frente a Egipto, con un espectacular 3-2 tras ir perdiendo por 0-2, desató la locura entre los aficionados argentinos en Valencia. Nada más finalizar el encuentro y certificarse el pase de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial, decenas de seguidores se congregaron en el centro de la ciudad para celebrar una clasificación épica.

El gol de Enzo Fernández.

El gol de Enzo Fernández.

Argentina, a cuartos

Banderas argentinas, cánticos y un ambiente de auténtica fiesta tomaron las calles más céntricas de Valencia, donde los hinchas festejaron hasta altas horas de la noche. La heroica remontada y el gol decisivo en los últimos minutos hicieron estallar de alegría a una afición que ya sueña con ver a Argentina levantar un nuevo título mundial.

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