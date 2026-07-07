La Valencia argentina sale a la calle para celebrar el pase a cuartos de final del Mundial
Decenas de seguidores argentinos inundaron las calles de Valencia para celebrar la épica remontada de su selección frente a Egipto en el Mundial
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València
La remontada de Argentina frente a Egipto, con un espectacular 3-2 tras ir perdiendo por 0-2, desató la locura entre los aficionados argentinos en Valencia. Nada más finalizar el encuentro y certificarse el pase de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial, decenas de seguidores se congregaron en el centro de la ciudad para celebrar una clasificación épica.
Argentina, a cuartos
Banderas argentinas, cánticos y un ambiente de auténtica fiesta tomaron las calles más céntricas de Valencia, donde los hinchas festejaron hasta altas horas de la noche. La heroica remontada y el gol decisivo en los últimos minutos hicieron estallar de alegría a una afición que ya sueña con ver a Argentina levantar un nuevo título mundial.
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