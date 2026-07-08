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Arbeloa empieza a pescar en el Real Madrid tras firmar por el Fulham

El club londinense valora la incorporación del joven centrocampista argentino en calidad de cedido para la próxima temporada

Arbeloa confirma su marcha del Real Madrid: Todo lo que he hecho ha sido pensando siempre en el Real Madrid"

Arbeloa confirma su marcha del Real Madrid: Todo lo que he hecho ha sido pensando siempre en el Real Madrid"

Lucía Feijoo Viera

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Hugo Ferrer

València

Franco Mastantuono ya comienza a despertar interés en el fútbol inglés antes incluso de consolidarse en el Real Madrid. Según ha informado la BBC, el Fulham está valorando la posibilidad de incorporar al joven centrocampista argentino en calidad de cedido con el objetivo de reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada.

El delantero argentino del Real Madrid Franco Mastantuono celebra su gol, tercero del equipo blanco, durante el encuentro primera ronda de Liga de Campeones que Real Madrid y AS Mónaco.

El delantero argentino del Real Madrid Franco Mastantuono celebra su gol, tercero del equipo blanco, durante el encuentro primera ronda de Liga de Campeones que Real Madrid y AS Mónaco. / Kiko Huesca / EFE

El conjunto londinense considera que Mastantuono podría convertirse en una pieza importante dentro de su proyecto y ve con buenos ojos ofrecerle minutos y continuidad en una de las competiciones más exigentes del mundo. La opción de una cesión permitiría al futbolista seguir acumulando experiencia al máximo nivel sin desvincularse del Real Madrid.

Este interés llega en un contexto marcado por la reciente incorporación de Álvaro Arbeloa al cuerpo técnico del Fulham, un movimiento que podría facilitar la buena relación entre ambas entidades. El exdefensa del Real Madrid, que ha desarrollado una destacada trayectoria en la cantera blanca, conoce perfectamente la filosofía del club y el potencial de sus jóvenes talentos, un aspecto que podría resultar clave si las conversaciones avanzan.

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El Fulham, atento

Por el momento no existe un acuerdo entre las partes, pero la información de la BBC sitúa al Fulham como uno de los clubes atentos a la situación del internacional argentino. En las próximas semanas se espera que el Real Madrid tome una decisión sobre el futuro inmediato de Mastantuono, cuya progresión sigue siendo una de las grandes apuestas de la entidad madridista.

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