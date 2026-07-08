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El Atlético de Madrid se queda sin el sustituto de Julián Álvarez

El club turco negocia directamente con el Olympique de Marsella por Greenwood y la oferta supera los 40 millones de euros fijos, acercándose a los 50 millones solicitados

Julián Álvarez agradeciendo el apoyo de la afición del Atlético // EUP

Julián Álvarez agradeciendo el apoyo de la afición del Atlético // EUP

EUP

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Jaume Puig

València

El futuro de Mason Greenwood apunta cada vez con más fuerza hacia Turquía. El Fenerbahçe ha dado un paso importante en las negociaciones y, según ha informado el periodista Fabrice Hawkins, ha presentado una oferta oficial al Olympique de Marsella para hacerse con los servicios del delantero inglés.

Greenwood, que en anteriores mercados de fichajes estuvo en la órbita del Atlético de Madrid, vuelve a ser protagonista por su posible cambio de destino. Aunque el conjunto rojiblanco llegó a valorar seriamente su incorporación, finalmente la operación no llegó a concretarse y el atacante puso rumbo a Turquía.

VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

VÍDEO FICHAJES | Estalla el caso Julián Álvarez: ¡le pide al Atlético que lo venda!

ESPN

Vía libre para negociar

Ahora, el club turco pretende aprovechar la situación y ya negocia directamente con la entidad francesa. Según la citada información, el acuerdo entre ambas partes se encuentra en la recta final. La oferta del Fenerbahçe supera los 40 millones de euros fijos e incluye una serie de variables que podrían elevar el montante total hasta acercarse a los 50 millones de euros que reclama el Olympique de Marsella.

Maon Greenwood, jugador del Olympique de Marsella

Maon Greenwood, jugador del Olympique de Marsella / EFE

Otro de los factores que ha impulsado las conversaciones es la predisposición del propio futbolista. Fabrice Hawkins asegura que Greenwood ha abierto la puerta a un posible fichaje por el Fenerbahçe, facilitando así el avance de unas negociaciones que podrían resolverse en los próximos días.

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Si no surgen contratiempos, el conjunto de Estambul confía en cerrar una de las operaciones más destacadas del verano, incorporando a un jugador que hace apenas unos meses también fue relacionado con el Atlético de Madrid y que continúa despertando el interés de varios clubes europeos.

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