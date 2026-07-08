Cara a cara Arbeloa-Xabi Alonso: morbo en la primera jornada de la Premier League

La Premier League vivirá un inicio de temporada con un marcado sabor madridista. El calendario ha querido que dos viejos conocidos del Real Madrid se crucen en la primera jornada, después de que el Fulham anunciara la llegada de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del conjunto inglés.

Hugo Ferrer

El estreno de Arbeloa en los banquillos de la Premier League tendrá un rival de máxima exigencia: el Chelsea dirigido por Xabi Alonso. Dos figuras con un pasado muy ligado al Real Madrid se verán las caras desde el primer partido de la temporada, protagonizando uno de los duelos más atractivos de la jornada inaugural.

Arbeloa, que durante los últimos años ha trabajado en la cantera del Real Madrid formando a jóvenes talentos, afronta ahora el reto de liderar un proyecto en Inglaterra. Por su parte, Xabi Alonso llega al Chelsea tras consolidarse como uno de los entrenadores más destacados del panorama europeo.

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Craven Cottage como escenario

El enfrentamiento entre Fulham y Chelsea no solo marcará el inicio de una nueva temporada de la Premier League, sino también un reencuentro especial entre dos exjugadores madridistas que ahora se medirán desde los banquillos. Un duelo que promete emociones fuertes y que tendrá todos los focos puestos sobre Arbeloa y Xabi Alonso.