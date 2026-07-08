Cuartos de final del Mundial 2026: cuándo se juegan y dónde ver en televisión los grandes duelos hacia las semifinales

La Copa del Mundo 2026 de Estados Unidos, México y Canadá entra en su momento más esperado. Después de unos octavos de final cargados de emoción, con remontadas, prórrogas y tandas de penaltis, están definidos los cuartos de final del Mundial, una ronda que enfrentará a varias de las principales candidatas al título y a dos de las grandes revelaciones del campeonato.

España, Francia, Argentina e Inglaterra mantienen intacto su sueño de conquistar el trofeo como grandes favoritas, aunque tendrán que superar rivales de máxima exigencia como Bélgica, Marruecos, Noruega y Suiza, que han demostrado estar preparadas para competir al máximo nivel.

Horarios y partidos de los cuartos de final del Mundial 2026

Jueves 9 de julio

Francia - Marruecos

22:00 horas (España peninsular) / Gillette Stadium (Boston) / (La 1 de TVE, DAZN)

La selección francesa buscará regresar a unas semifinales mundialistas frente a una Marruecos que continúa agrandando su leyenda. El conjunto africano ya sabe lo que es eliminar a grandes selecciones y quiere volver a sorprender.

Viernes 10 de julio

España - Bélgica

21:00 horas (España peninsular) / SoFi Stadium (Los Ángeles) / (La 1 de TVE, DAZN)

La selección española afronta uno de los encuentros más exigentes del torneo tras dejar fuera a Portugal. Enfrente estará una Bélgica que llega reforzada después de firmar una convincente actuación en los octavos de final.

Sábado 11 de julio

Noruega - Inglaterra

23:00 horas (España peninsular) / Hard Rock Stadium (Miami) / (DAZN)

La gran sorpresa del campeonato, liderada por Erling Haaland, pondrá a prueba a una Inglaterra que continúa creciendo con el paso de los partidos y aspira a regresar a una final mundialista.

Domingo 12 de julio

Argentina - Suiza

03:00 horas (España peninsular) / Arrowhead Stadium (Kansas City) / (DAZN)

La vigente campeona sufrió para eliminar a Egipto y ahora se enfrentará a una Suiza que llega con la moral por las nubes tras imponerse a Colombia en una emocionante tanda de penaltis.

El cuadro del Mundial: empezaron 48 y ya solo quedan ocho vivas / sofascore.com

Dónde ver los cuartos de final del Mundial 2026

Los dos primeros cuartos de final del Mundial 2026 podrán seguirse en directo a través de RTVE, que ofrece los encuentros del torneo en abierto en La 1, Teledeporte y RTVE Play, según la programación prevista para cada partido. Los dos últimos, en horario más tardío, se verán solo por DAZN.

El camino hacia la final del Mundial

Los vencedores de los encuentros entre Francia y Marruecos y España y Bélgica se medirán en una de las semifinales del 14 de julio, a las 21:00 horas. Por el otro lado del cuadro, el ganador del Noruega-Inglaterra se enfrentará el día siguiente, 15 de julio (21:00 h), al vencedor del Argentina-Suiza.

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Con solo ocho selecciones en competición, cada partido se ha convertido en una auténtica final anticipada. El margen de error ya es mínimo y cualquier detalle puede marcar la diferencia en la lucha por alcanzar la gran final del Mundial 2026, que se disputará el 19 de julio en Nueva Jersey.