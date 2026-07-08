España - Bélgica: la 'Roja' tiene enfrente a una de las mayores amenazas del Mundial

España afronta los cuartos de final del Mundial 2026 con la tranquilidad que otorgan los números. El equipo de Luis de la Fuente todavía no ha encajado un solo gol en el campeonato y Unai Simón acumula un registro histórico de 609 minutos sin recibir un tanto en una Copa del Mundo. Sin embargo, en Bélgica creen que existe un futbolista capaz de poner fin a esa espectacular racha: Romelu Lukaku.

Así lo sostiene un amplio análisis publicado por el diario belga 'Nieuwsblad', que sitúa al veterano delantero como el arma más peligrosa de los 'Diablos Rojos' antes del duelo frente a España. Pese a no ser un titular indiscutible durante el torneo, el atacante está firmando unas cifras de eficacia que lo colocan entre los mejores goleadores del Mundial. De hecho, el seleccionador Rudi García lo sentó frente a Estados Unidos, duelo de octavos en el que anotó el cuarto tanto en el minuto 93 tras haber entrado al campo en el 67.

Lukaku, un revulsivo con números de élite

El informe destaca que Lukaku ha sabido reinventarse en este Mundial. Tras una temporada marcada por las lesiones y con muy poco protagonismo en el Napoli, el delantero ha asumido un papel de revulsivo en la selección belga. Y cada vez que ha saltado al césped ha dejado huella.

Su torneo comenzó provocando un autogol apenas unos segundos después de entrar frente a Egipto. Posteriormente marcó contra Nueva Zelanda, volvió a ver portería ante Senegal y también firmó un gol frente a Estados Unidos. El belga ha convertido tres de sus cuatro remates entre los tres palos, una efectividad al alcance de muy pocos delanteros.

Paradójicamente, su encuentro menos brillante llegó cuando fue titular ante Irán, un partido en el que no consiguió rematar entre los tres palos. El propio futbolista restó importancia a ese dato, convencido de que su papel volvería a ser decisivo en las eliminatorias.

Una motivación personal para desafiar a la defensa española

El periódico belga también pone el foco en el componente emocional que acompaña a Lukaku en este Mundial. Después de una campaña prácticamente en blanco con el Napoli, donde apenas pudo disputar 64 minutos tras una grave lesión muscular y varios desencuentros con el club italiano, el delantero considera casi un milagro estar compitiendo al máximo nivel.

A ello se suma el reciente fallecimiento de su padre, Roger Lukaku, a quien dedica cada uno de sus goles durante el campeonato. Ese deseo de reivindicarse y de rendir homenaje a su familia es uno de los motores que impulsan al máximo goleador histórico de Bélgica.

Además, el atacante también busca borrar el mal recuerdo del Mundial de Catar 2022, donde quedó señalado tras fallar varias ocasiones claras en el decisivo empate ante Croacia que supuso la eliminación belga.

MEDIAPRO

Los delanteros más efectivos del Mundial 2026

Según los datos recopilados por 'Nieuwsblad', estos son los atacantes más destacados (y efectivos) del torneo por rendimiento y eficacia:

Romelu Lukaku (Bélgica): 3 goles | 100 % de acierto

| Johan Manzambi (Suiza): 3 goles | 100 % de acierto

| Erling Haaland (Noruega): 7 goles | 58,3 % de acierto

| Lionel Messi (Argentina): 8 goles | 47,1 % de acierto

| Harry Kane (Inglaterra): 46,2 % de acierto

Kylian Mbappé (Francia): 41,7 % de acierto

Cristiano Ronaldo (Portugal): 33,3 % de acierto

Gran examen para la defensa española

Con 93 goles como internacional y convertido ya en el máximo goleador de Bélgica en la historia de los Mundiales, Lukaku será la gran amenaza para una España que ha construido su candidatura al título desde la solidez defensiva. El choque de cuartos enfrentará a la mejor zaga del campeonato -España no ha encajado ni un solo gol en un hito histórico- contra el delantero más certero del torneo, un duelo que marcará el destino de ambas selecciones.

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El viernes, hora y media antes del partido, Garcia, seleccionador belga, nacido en Francia y de origen español, decidirá si vuelve a sentar como suplente a Lukaku y da la titularidad a De Ketelaere, autor de los dos goles que abrieron el triunfo ante EE. UU., o coloca en el once el histórico '9' de los 'Diablos Rojos'.