Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram

MUNDIAL 2026

Alerta amarilla: Ferran Torres y los otros 19 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial

Hasta un total de veinte futbolistas podrían perderse la próxima ronda en caso de ser amonestados

VÍDEO ESPAÑA | Gol de Ferran Torres a Irak

VÍDEO ESPAÑA | Gol de Ferran Torres a Irak

RTVE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Carlos Romero

València

El Mundial 2026 entra en su recta final. Con ocho selecciones todavía con opciones de alzarse con el título, son hasta un total de veinte los jugadores que corren el riesgo de perderse unas hipotéticas semifinales. Lo harían en caso de ver una cartulina amarilla en sus respectivos compromisos de cuartos de final.

Mikel Merino recibe el balón con el que anotó el tanto del paso de España a cuartos

Mikel Merino recibe el balón con el que anotó el tanto del paso de España a cuartos

Sara Fernández

La suspensión llega tras acumular dos amonestaciones. Cabe recordar que, tras la fase de grupos, las cartulinas amarillas se reinician para que los jugadores pasen limpios a las fases eliminatorias. Sin embargo, el funcionamiento es el mismo entre las rondas de dieciseisavos, octavos y cuartos de final, limpiando el historial de tarjetas en semifinales para que nadie quede excluido para la final, salvo tarjeta roja directa o doble amarilla. Entre ellos, el apercibido en la Selección Española es el valenciano Ferran Torres, quien vio la amarilla en el tiempo añadido contra el combinado portugués el pasado lunes.

GR7202. ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 14/06/2026.- Ferran Torres de España llega a la zona mixta este domingo en Atlanta (Estados Unidos). EFE/ Lavandeira Jr

Ferran Torres de España llega a la zona mixta este domingo en Atlanta (Estados Unidos). / Lavandeira jr / EFE

Jugadores apercibidos

Francia-Marruecos: Koné, Olise y Barcola (FRA) / Diop, Hakimi, Halhal, Ounahi y El Khannouss (MAR)

España-Bélgica: Ferran Torres (ESP) / Mechele (BEL)

Noruega-Inglaterra: Nusa (NOR) / O’Riley, O’Reilly, Bellingham, Rice y Guéhi (ING)

Noticias relacionadas

Argentina-Suiza: Montiel (ARG) / Muheim, Xhaka y Zakaria (SUI)

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents