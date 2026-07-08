Alerta amarilla: Ferran Torres y los otros 19 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial

El Mundial 2026 entra en su recta final. Con ocho selecciones todavía con opciones de alzarse con el título, son hasta un total de veinte los jugadores que corren el riesgo de perderse unas hipotéticas semifinales. Lo harían en caso de ver una cartulina amarilla en sus respectivos compromisos de cuartos de final.

Sara Fernández

La suspensión llega tras acumular dos amonestaciones. Cabe recordar que, tras la fase de grupos, las cartulinas amarillas se reinician para que los jugadores pasen limpios a las fases eliminatorias. Sin embargo, el funcionamiento es el mismo entre las rondas de dieciseisavos, octavos y cuartos de final, limpiando el historial de tarjetas en semifinales para que nadie quede excluido para la final, salvo tarjeta roja directa o doble amarilla. Entre ellos, el apercibido en la Selección Española es el valenciano Ferran Torres, quien vio la amarilla en el tiempo añadido contra el combinado portugués el pasado lunes.

Ferran Torres de España llega a la zona mixta este domingo en Atlanta (Estados Unidos). / Lavandeira jr / EFE

Jugadores apercibidos

Francia-Marruecos: Koné, Olise y Barcola (FRA) / Diop, Hakimi, Halhal, Ounahi y El Khannouss (MAR)

España-Bélgica: Ferran Torres (ESP) / Mechele (BEL)

Noruega-Inglaterra: Nusa (NOR) / O’Riley, O’Reilly, Bellingham, Rice y Guéhi (ING)

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Argentina-Suiza: Montiel (ARG) / Muheim, Xhaka y Zakaria (SUI)