MUNDIAL 2026
Alerta amarilla: Ferran Torres y los otros 19 jugadores que podrían perderse las semifinales del Mundial
Hasta un total de veinte futbolistas podrían perderse la próxima ronda en caso de ser amonestados
El Mundial 2026 entra en su recta final. Con ocho selecciones todavía con opciones de alzarse con el título, son hasta un total de veinte los jugadores que corren el riesgo de perderse unas hipotéticas semifinales. Lo harían en caso de ver una cartulina amarilla en sus respectivos compromisos de cuartos de final.
La suspensión llega tras acumular dos amonestaciones. Cabe recordar que, tras la fase de grupos, las cartulinas amarillas se reinician para que los jugadores pasen limpios a las fases eliminatorias. Sin embargo, el funcionamiento es el mismo entre las rondas de dieciseisavos, octavos y cuartos de final, limpiando el historial de tarjetas en semifinales para que nadie quede excluido para la final, salvo tarjeta roja directa o doble amarilla. Entre ellos, el apercibido en la Selección Española es el valenciano Ferran Torres, quien vio la amarilla en el tiempo añadido contra el combinado portugués el pasado lunes.
Jugadores apercibidos
Francia-Marruecos: Koné, Olise y Barcola (FRA) / Diop, Hakimi, Halhal, Ounahi y El Khannouss (MAR)
España-Bélgica: Ferran Torres (ESP) / Mechele (BEL)
Noruega-Inglaterra: Nusa (NOR) / O’Riley, O’Reilly, Bellingham, Rice y Guéhi (ING)
Argentina-Suiza: Montiel (ARG) / Muheim, Xhaka y Zakaria (SUI)
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