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Fran García, a un paso del Real Betis

El lateral de 26 años firmará un contrato por cuatro temporadas con el club verdiblanco, que abonará alrededor de cuatro millones de euros por el 50% de sus derechos

Fran García, en un partido en el Bernabéu

Fran García, en un partido en el Bernabéu / AFP7 vía Europa Press

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Carlos Romero

El Real Betis sigue moviéndose en el mercado estival en busca de refuerzos para afrontar una temporada en la que volverá a disputar la Champions League 20 años después. Tras la reciente contratación del pivote uruguayo Facundo Bernal, el club sevillano ya tiene atada a su segunda cara nueva: Fran García.

Real Madrid's Fran Garcia celebrates after scoring his side's second goal against Borussia Dortmund during the Club World Cup quarterfinal soccer match between Real Madrid and Borussia Dortmund in East Rutherford, N.J., Saturday, July 5, 2025. (AP Photo/Adam Hunger)

Fran García celebra su gol ante el Borussia Dortmund / Adam Hunger / AP

El lateral abandonará el Real Madrid tras tres temporadas en las que su protagonismo bajo las órdenes de Xabi Alonso primero, y Álvaro Arbeloa después, ha caído en picado. Además, con la reciente llegada de Marc Cucurella y la opción de Álvaro Carreras, la posición de lateral izquierdo parece completamente cubierta para José Mourinho. Por ello, el jugador castellanomanchego iniciará una nueva etapa con el objetivo de volver a sentirse importante.

Fran García, tras su fichaje por el Real Madrid: "Es una alegría enorme poder volver a mi casa"

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Pellegrini le espera en Heliópolis

La firma de Fran García por el equipo verdiblanco es tan ilusionante como necesaria. La marcha de Ricardo Rodríguez tras finalizar sus dos años de contrato le dejan vía libre para pugnar por un sitio en el once titular con un Junior Firpo muy propenso a las lesiones. El lateral dominicano se ha perdido muchas citas importantes por problemas físicos, por lo que Fran García partiría como gran favorito para hacerse dueño y señor del carril izquierdo.

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Fran Garcia of Real Madrid CF in action during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Real Madrid and RC Celta de Vigo at Bernabeu stadium on December 07, 2025, in Madrid, Spain. AFP7 07/12/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN. Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press;2025;SOCCER;SPORT;ZSOCCER;ZSPORT;Real Madrid v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports;

Fran García en el Bernabéu / AFP7 vía Europa Press

Refuerzos en ataque

Con la inminente incorporación de Fran García, el conjunto verdiblanco pone ahora sus objetivos en renovar su parcela ofensiva, especialmente la posición de delantero centro. Las salidas de Bakambu y Chimy Ávila tras acabar contrato dejan como primordial la incorporación de atacantes que vuelvan a hacer soñar al Real Betis con las grandes noches de Champions. Fábio Silva, como ya sucedió el pasado mercado invernal, es el que más gusta en las oficinas verdiblancas.

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