Nuevo pretendiente por Ceballos: al Betis se le complica el fichaje

El futuro de Dani Ceballos sigue siendo uno de los asuntos que más expectación genera en este mercado de fichajes. El centrocampista aún no ha definido cuál será su próximo destino y, mientras tanto, varios clubes continúan trabajando para hacerse con sus servicios de cara a la próxima temporada.

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el entrenador Míchel está realizando un importante esfuerzo para convencer al futbolista. El técnico mantiene un contacto prácticamente diario con Ceballos y le traslada de primera mano el proyecto deportivo, con el objetivo de que acepte la propuesta del Ajax y se convierta en una de las piezas clave de su equipo.

Su mente está en el Betis

Pese a la insistencia del entrenador, la postura del internacional español no ha cambiado. Su prioridad sigue siendo regresar al Real Betis, el club donde se formó y debutó como profesional. El conjunto verdiblanco continúa ocupando un lugar especial para el jugador, que vería con muy buenos ojos volver a vestir esa camiseta si las condiciones de la operación lo permiten.

Dani Ceballos, durante el Real Madrid - Manchester City de liguilla de Uefa Champions League en el Santiago Bernabéu / EFE

No obstante, el posible regreso de Ceballos al Betis dependerá también de que ambas entidades puedan alcanzar un acuerdo económico que satisfaga a todas las partes. Mientras tanto, el Ajax sigue intentando aprovechar la situación y confía en que el trabajo de Míchel pueda ser determinante para cambiar la decisión del futbolista.

Noticias relacionadas

Las próximas semanas se presentan decisivas para resolver el futuro del centrocampista. Aunque el interés del Ajax es firme y el técnico no cesa en sus intentos por convencerle, todo apunta a que el deseo de Dani Ceballos continúa siendo volver al Real Betis, una opción que, por el momento, sigue encabezando sus preferencias de cara a la próxima temporada.