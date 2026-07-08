Orlando Gill, uno de los héroes de Paraguay, apunta a LaLiga

El nombre de Orlando Gill comienza a ganar protagonismo en el mercado de fichajes europeo tras su destacado rendimiento en el Mundial de 2026. El guardameta paraguayo ha despertado el interés de varios clubes de LaLiga gracias a sus actuaciones durante el torneo, donde ha demostrado seguridad bajo palos, reflejos y una gran personalidad en los partidos de mayor exigencia.

Orlando Gill agradece al cielo su gran actuación ante los alemanes / EFE

Según ha informado el periodista Matteo Moretto, el agente del portero viajará en los próximos días a España para mantener reuniones con diferentes equipos de LaLiga que siguen de cerca la evolución del futbolista y estudian la posibilidad de incorporarlo este verano.

Gill pertenece actualmente a San Lorenzo de Almagro, por lo que cualquier club interesado deberá negociar un traspaso con la entidad argentina para hacerse con sus servicios. A diferencia de otras operaciones que podrían resolverse mediante una cesión o la finalización de un contrato, en este caso será necesario alcanzar un acuerdo económico con el conjunto azulgrana.

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Mundial sobresaliente

El interés generado por el guardameta paraguayo no es casual. Su rendimiento en el Mundial ha servido como escaparate internacional y ha provocado que varios equipos europeos aceleren el seguimiento de un futbolista que ya figuraba en la agenda de diferentes direcciones deportivas. Ahora, con las conversaciones previstas entre su representante y varios clubes españoles, su futuro podría comenzar a definirse en las próximas semanas.