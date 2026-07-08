Suiza tumba Colombia en los penaltis, se cita con Leo Messi y completa el cuadro de los cuartos

Suiza ya está entre las ocho mejores selecciones del Mundial 2026. El combinado helvético logró el billete para los cuartos de final tras imponerse a Colombia en una agónica tanda de penaltis (4-3), después de que el encuentro terminara con empate sin goles tanto en el tiempo reglamentario como en la prórroga. Ahora, los suizos se enfrentarán a Argentina el próximo 11 de julio en Kansas City por un puesto en las semifinales. La selección de Leo Messi había ganado previamente a Egipto en un partido repleto de emoción y... polémica árbitral.

El choque estuvo marcado por la igualdad y la escasez de ocasiones claras. Colombia llevó la iniciativa durante muchos minutos, aunque le costó generar peligro real, mientras que Suiza apostó por un planteamiento más conservador y apenas sufrió atrás. Tras el descanso, los europeos dieron un paso adelante y comenzaron a acercarse con mayor frecuencia al área rival, aunque sin encontrar el gol. Por parte de los 'cafeteros', la mejor oportunidad llegó en las botas de Luis Suárez, que desperdició un remate franco frente a la portería.

Xhaka y Luis Suárez luchan por un balón aéreo en el choque Suiza - Colombia / EFE

El larguero evitó el gol colombiano en la prórroga

En el tiempo extra, el encuentro ganó algo de ritmo. Colombia rozó el tanto con un potente cabezazo de Jhon Lucumí tras un saque de esquina, pero el balón se estrelló en el travesaño. Fue la ocasión más clara de todo el partido. Suiza, consciente del desgaste, decidió esperar su oportunidad en la tanda de penaltis.

Kobel, decisivo desde los once metros

El desenlace llegó desde el punto de penalti, donde el guardameta del Borussia Dortmund Gregor Kobel fue el gran protagonista. El suizo detuvo el lanzamiento de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, una intervención que terminó siendo decisiva para la clasificación. Antes habían fallado Dávinson Sánchez, cuyo disparo golpeó el larguero, y Manuel Akanji, que también erró su lanzamiento para Suiza.

En la tanda marcaron Quintero, Jaminton Campaz y Luis Díaz para Colombia, mientras que Granit Xhaka, Amdouni, Cedric Itten y Rubén Vargas transformaron sus disparos para el conjunto helvético. Precisamente, Vargas ante (Camilo) Vargas anotó el penalti definitivo que selló el 4-3 y clasificó a Suiza para los cuartos de final, donde ya espera la vigente campeona del mundo, Argentina.

El cuadro de los cuartos de final

Así queda el cuadro de los cuartos de final de final que arrancarán este jueves:

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