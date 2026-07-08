El último esperpento de Brasil tras caer eliminado del Mundial
La mayoría de jugadores optaron por regresar por su cuenta tras la eliminación, mientras que apenas uno utilizó el vuelo organizado por la delegación
La eliminación de Brasil en el Mundial ha dejado una imagen que refleja la decepción que se vive alrededor de la Canarinha. Tras caer eliminada, la expedición brasileña protagonizó una escena inesperada: el avión preparado para el regreso a casa aterrizó con una presencia mínima de futbolistas, convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas del torneo.
Según la información publicada, la mayoría de jugadores optaron por regresar por su cuenta tras la eliminación, mientras que apenas uno de los internacionales, Danilo, utilizó el vuelo organizado para volver junto al resto de la delegación. La situación generó sorpresa y rápidamente se convirtió en motivo de críticas, al interpretarse como una muestra del ambiente de frustración tras un Mundial por debajo de las expectativas.
Ridículo absoluto
Brasil vuelve a quedarse lejos del objetivo de conquistar un nuevo título mundial y la imagen del avión prácticamente vacío resume el complicado momento que atraviesa una selección acostumbrada a pelear por todo. La Confederación Brasileña de Fútbol ya deberá analizar los próximos pasos de un proyecto que vuelve a dejar dudas después de otro fracaso internacional.
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