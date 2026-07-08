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El último esperpento de Brasil tras caer eliminado del Mundial

La mayoría de jugadores optaron por regresar por su cuenta tras la eliminación, mientras que apenas uno utilizó el vuelo organizado por la delegación

AMDEP8262. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Vinícius Júnior de Brasil reacciona este domingo, al final de un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman

AMDEP8262. NUEVA JERSEY (ESTADOS UNIDOS), 05/07/2026.- Vinícius Júnior de Brasil reacciona este domingo, al final de un partido por los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Brasil y Noruega en el estadio MetLife en Nueva Jersey (Estados Unidos). EFE/ Octavio Guzman

EFE

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Hugo Ferrer

València

La eliminación de Brasil en el Mundial ha dejado una imagen que refleja la decepción que se vive alrededor de la Canarinha. Tras caer eliminada, la expedición brasileña protagonizó una escena inesperada: el avión preparado para el regreso a casa aterrizó con una presencia mínima de futbolistas, convirtiéndose en una de las imágenes más llamativas del torneo.

Según la información publicada, la mayoría de jugadores optaron por regresar por su cuenta tras la eliminación, mientras que apenas uno de los internacionales, Danilo, utilizó el vuelo organizado para volver junto al resto de la delegación. La situación generó sorpresa y rápidamente se convirtió en motivo de críticas, al interpretarse como una muestra del ambiente de frustración tras un Mundial por debajo de las expectativas.

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