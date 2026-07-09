Álex Centelles hace su debut oficial en Champions con el PFC Levski Sofia

El canterano del Valencia CF Álex Centelles emprendió este mes de julio una nueva y exótica aventura en su carrera deportiva. Tras finalizar un contrato de seis temporadas en la UD Almería y quedarse a las puertas del ascenso a Primera División, el lateral de 26 años aceptó la oferta del PFC Levski Sofia para comprometerse con el club búlgaro para las tres próximas campañas. El técnico del equipo, Julio Velázquez, logró el pasado mes de mayo romper la hegemonía del Ludogorets y alzarse con el título de liga 17 años después. Este éxito le ha permitido al club volver a disputar la máxima competición europea desde la temporada 2009/10.

Álex Centelles con la UD Almería / @alexcent3

La Champions League ya ha comenzado con sus fases previas. Precisamente, el conjunto búlgaro se encuentra disputando la primera ronda contra el campeón de la liga bosnia, el Borac Banja Luka. Durante el partido de ida, disputado en el Gradski Stadion, el nuevo equipo de Centelles empató 1-1 dejando todo abierto para la vuelta. El canterano valencianista ingresó al verde en el minuto 83, realizando su debut en UEFA Champions League.

JM LÓPEZ

Renovación sin debut

El futbolista valenciano estaba llamado a continuar con la larga lista de laterales izquierdos formados en Paterna. Por ello, en 2018 el Valencia optó por brindarle por tres años más, ofreciéndole la renovación hasta 2021, con una cláusula que ascendía hasta los 100 millones de euros. Sin embargo, la apuesta del club por Toni Lato tras su cesión a CA Osasuna y la irrupción prometedora de Jesús Vázquez llevaron a Centelles a salir a la liga portuguesa a modo de préstamo, recalando en las filas del FC Famalicao.

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Álex Centelles durante el Sporting de Portugal - Famalicao / GETTY IMAGES

En el equipo luso gozó de una gran continuidad, llegando a disputar 27 partidos en la temporada 2019/20, previamente a iniciar su andadura de seis temporadas en el club indálico. Por tanto, no llegó a debutar con el Valencia CF en partido oficial.