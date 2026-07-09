Alineaciones probables del Francia - Marruecos, de los cuartos de final del Mundial

Esta noche arrancan los cuartos de final del Mundial, Francia y Marruecos se vuelven a ver las caras en una edición mundialista. El último precedente de ambas selecciones en esta competición, fueron las semifinales del pasado Mundial en Qatar, una eliminatoria que se saldó con victoria francesa.

La Francia de Didier Deschamps, llega a cuartos tras una victoria ajustada ante Paraguay en un partido reñido, donde los paraguayos optaron por 'el otro fútbol' llevando la paciencia y el físico de los franceses al límite. Mientras que Marruecos venció 3-0 a la selección de Canadá para meterse en los cuartos, pese al resultado abultado, al conjunto marroquí le costó entrar en juego y fue dominado en la primera parte por los canadienses, fue la pizarra de Ouahbi la que desatascó el partido junto a la dupla Brahim-Ounahi que brillaron para pasar de ronda.

El refugio de Brahim Díaz, estrella de Marruecos, está en un humilde rincón pesquero de Málaga de 3.000 habitantes / EFE

Alineaciones probables

La selección francesa se encuentra cómoda con su esquema, cuenta con una producción ofensiva y un bloque de jugadores que se conocen muy bien entre sí, por lo tanto, nada hace indicar que Deschamps intervenga el once con el que habitualmente está iniciando los partidos.

Por la otra parte, Marruecos está obligado a realizar mínimo un cambio, pues uno de los jugadores que más estaba destacando en esta edición mundialista, Ismael Saibari, no podrá saltar al verde tras haberse lesionado en la eliminatoria pasada. Todo apunta a que Rahimi será su remplazo.

Francia: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Manu Koné, Rabiot, Dembélé, Olise, Kylian Mbappé y Barcola.

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Marruecos: Yassine Bono, Achraf Hakimi, Diop, Chadi Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Ounahi, Bouaddi, Brahim, El Khannouss, Rahimi.