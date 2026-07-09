El Atlético de Madrid le roba una joya de la cantera al Real Madrid

El mercado de fichajes en la capital de España, comenzó con polémica tras el intento de Florentino Pérez de trasladar a Julián Álvarez del Metropolitano al Santiago Bernabéu. Un movimiento que no sentó nada bien en el entrono rojiblanco, la oferta del club blanco por 150 millones resulta insultante en el entorno del Atlético de Madrid, que piensa que el único objetivo de ese comunicado fue avivar el fuego con la polémica del ariete argentino: "Nos hacéis reír más que el Barça", publicó en redes el Atlético.

Esta vez es el club rojiblanco quien coge la sartén por el mango y le 'roba' una perla de la cantera a su equipo vecino. Álvaro Vega deja el Real Madrid para incorporase al Atlético, el joven centrocampista es internacional sub-16 con España y un fijo en la selección madrileña.

Álvaro Vega en las categorías inferiores de la selección española / RFEF

De Álvarez a Álvaro

Álvaro Vega llegó a la cantera blanca en 2024 procedente del Getafe, convirtiéndose en uno de los jugadores más prometedores de 'la fábrica'. Está temporada se ha proclamado campeón de la Superliga Cadete, en la que anotó 7 goles en 25 apariciones.

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El centrocampista de Majadahonda ya posa como jugador rojiblanco y da sus primeras declaraciones: “Estoy muy ilusionado y con muchas ganas de empezar. Quiero seguir creciendo y dando pasos hasta, ojalá, poder llegar al primer equipo”.