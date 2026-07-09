Se avecina terremoto en Brasil tras caer eliminada del Mundial: Neymar, al borde de decir adiós

El futuro de Neymar está rodeado de incertidumbre. Después de la dolorosa eliminación de Brasil en el Mundial 2026 frente a Noruega, el delantero del Santos estaría valorando seriamente la posibilidad de poner fin a su carrera como futbolista profesional. El golpe sufrido con la Canarinha ha provocado una profunda reflexión en el atacante, que atraviesa uno de los momentos más complicados de su trayectoria.

MIAMI (United States), 24/06/2026.- Neymar of Brazil greets their supporters after winning the FIFA World Cup 2026 group stage match Scotland against Brazil, in Miami, Florida, USA, 24 June 2026. (Brasil) EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

El brasileño ya anunció que su etapa con la selección nacional ha llegado a su fin tras la derrota en los octavos de final del torneo. Visiblemente emocionado tras el encuentro, Neymar reconoció que necesitaba tiempo para decidir cuál será el siguiente paso en su carrera, sin descartar ninguna opción de cara al futuro.

Desgaste físico y mental

Las continuas lesiones que ha sufrido en los últimos años, unidas al desgaste físico y mental, han llevado al exjugador del Barcelona y el PSG a plantearse si ha llegado el momento de cerrar una carrera repleta de éxitos individuales, pero marcada por la frustración de no haber podido conquistar un Mundial con Brasil.

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Por el momento no existe una decisión definitiva. Neymar se tomará unas semanas para analizar su futuro junto a su entorno más cercano antes de comunicar si continuará defendiendo la camiseta del Santos o si, por el contrario, pondrá punto final a una de las carreras más brillantes del fútbol brasileño en las últimas dos décadas.