El Barça sigue a la suya: enésima palanca activada

El FC Barcelona continúa trabajando para reforzar su plantilla y, al mismo tiempo, encontrar soluciones económicas que le permitan competir en el mercado. La entidad azulgrana habría solicitado un crédito cercano a los 210 millones de euros con el objetivo de ganar liquidez y afrontar varias operaciones prioritarias durante este verano.

La dirección deportiva, encabezada por Deco y respaldada por Hansi Flick, mantiene a Julián Álvarez como el gran objetivo para apuntalar el ataque. Sin embargo, la complejidad de una operación de ese calibre obliga al club a explorar alternativas más asequibles, y una de ellas es Karim Adeyemi. El extremo alemán del Borussia Dortmund cuenta con el visto bueno del técnico azulgrana y las conversaciones para su incorporación estarían muy avanzadas.

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Más movimientos

Otro de los movimientos que el Barcelona quiere cerrar es el de João Cancelo. El lateral portugués sigue siendo una prioridad por su polivalencia y el club ya tendría encaminado un acuerdo para asegurar su continuidad, una operación considerada estratégica para mantener la solidez de la plantilla de cara a la próxima temporada.

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BARCELONA, 10/05/2026.- El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick se abraza con el jugador portugués Joao Cancelo durante la celebración del título de Liga a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid disputaron este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Andreu Dalmau / Andreu Dalmau / EFE

Pese a las dificultades derivadas del 'fair play' financiero y de los retrasos en la generación de ingresos previstos, el Barcelona no renuncia a construir un equipo capaz de competir por todos los títulos. La búsqueda de financiación refleja la ambición del club de acometer un mercado de fichajes de primer nivel sin perder de vista la estabilidad económica a medio plazo.