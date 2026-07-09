Eriksen comenzará su rehabilitación en Dinamarca
El Wolfsburgo ha anunciado que se queda en su país natal
El mediocentro se desplomó durante un amistoso con su selección
Christian Eriksen se desplomó el pasado 7 de junio durante un partido amistoso con su selección frente a Ucrania (2-1) y el encuentro posteriormente se suspendió. El Wolfsburgo ha comunicado que comenzará en breve un programa de rehabilitación individual, que realizará en su país.
“Christian Eriksen comenzará en breve un programa de rehabilitación individual. Tras una conversación con el director general de VfL (Wolfsburgo), Dieter Hecking, se decidió que el jugador de 34 años realizará este proceso, en su país natal, Dinamarca”, ha informado el club alemán.
El Wolfsburgo que jugará esta temporada en segunda división tras descender, mantienen un contacto constante con el futbolista para conocer en todo momento su estado. Eriksen que lleva marcapasos desde que sufrió el primer episodio en la Eurocopa de 2021 contra Finlandia, se volvió a desplomar en junio durante un amistoso Dinamarca-Ucrania, ya que ninguna iba a disputar el Mundial.
El mediocampista salió del terreno de juego por su propio pie y fue evacuado consciente para ser posteriormente trasladado al Hospital. Desde entonces, el internacional lleva un desfibrilador automático en su cuerpo que se activa en esos casos, como sucedió hace apenas un mes.
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