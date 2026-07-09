Confirmado: Derbi para cerrar la pretemporada

El Levante UD y Villarreal CF se medirán el próximo miércoles 5 de agosto a las 10:00 horas. El amistoso será en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza. Solo podrán acceder los abonados del Villarreal, pero el club entregará un número de entradas al Levante para repartir entre sus aficionados.

Partido pretemporada derbi / Instagram Levante

Este compromiso será el quinto encuentro de preparación para el Levante. Además, se ha confirmado que el día 26 de julio en Buñol se buscará un rival, pero todavía por anunciar. De esta manera, se sigue perfilando la ruta de pretemporada 26/27 que ya ha dado comienzo en las pruebas médicas y físicas y, además, con los entrenamientos. Con el objetivo de llegar el fin de semana del 15 y 16 de agosto ante el Espanyol en RCDE Stadium de la mejor forma posible.

Calendario amistosos Levante

El primer encuentro llegará en apenas dos días ante el CD Leganés a las 19:00 horas en la Ciudad Deportiva de Buñol. El partido será a puerta cerrada y se podrá ver en Youtube. La segunda prueba, ante un equipo de la segunda inglesa, el Sheffield United FC el viernes 17 de julio. El sábado 1 agosto a las 10:00 horas contra el Albacete Balompié en la Ciudad Deportiva de Buñol.

El cuarto partido, será el derbi contra el Villarreal el miércoles 5 de agosto a las 10:00 horas. Y, por último, el sábado 8 de agosto ante el CD Castellón en la Ciudad Deportiva de la Coma.

Calendario amistosos Villarreal

Un total de siete amistosos tendrá el equipo de Iñigo Pérez para adquirir nuevos conceptos. El pistoletazo de salida será el viernes 17 de agosto ante el Benfica a las 20:45 en el Estadio Algarve de Faro. La segunda cita, será contra el PSV Eindhoven a las 18:00 horas en el Phillips Stadion de Eindhoven.

El miércoles 29 de julio el Vilarreal jugará la Como Cup. Los groguets disputará dos partidos de 45 minutos cada uno. Pimero, ante el AIUla SC a las 19:00 horas y, después, se medirá al Como 1907 a las 22:00 horas. Después, el viernes 31 de julio y sábado 1 de agosto se jugará el resto de encuentos de la Como Cup para conseguir el trofeo.

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El sexto encuentro, el derbi contra el Levante el miércoles 5 de agosto a las 10:00 horas. El último amistoso antes del comienzo de la temporada será en Turquía frente al Galatasaray el sábado 8 de agosto a las 20:00 horas en el RAMS Park. El Villarreal disputará el primer partido de Liga ante el Racing de Santander en El Sardinero.