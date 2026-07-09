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Courtois señala a España como clara favorita

Thibaut Courtois atendió a los medios de comunicación en las horas previas al decisivo choque de cuartos de final que enfrentará a Bélgica con España. El portero madridista reconoció la dificultad que entraña el partido frente a un rival que considera que llega en un gran momento de forma. Para el guardameta, el conjunto español está sabiendo dominar los diferentes registros del juego y destaca especialmente su solidez defensiva, recordando que todavía no han encajado ningún gol en el torneo gracias al buen trabajo colectivo y a las actuaciones de Unai Simón. El arquero belga insistió en que el peligro de la selección española no se limita a un par de nombres propios, sino que reside en la gran calidad que atesoran sus centrocampistas y en la rapidez con la que ejecutan las transiciones para buscar los desmarques a la espalda de la defensa. Además de los movimientos de futbolistas como Ferran o Mikel, Courtois hizo especial hincapié en el desborde en el uno contra uno de Lamine Yamal, a quien definió como una auténtica estrella que obligará a su equipo a realizar un esfuerzo extra en defensa, buscando ayudas constantes para intentar frenar su agilidad y sus pases al hueco.