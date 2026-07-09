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Dani Olmo, en la previa del partido ante Bélgica

Dani Olmo ha comparecido ante la prensa en el hotel de concentración de España en Los Ángeles. La Roja se enfrenta este viernes a las 21:00 horas a Bélgica en los cuartos de final del Mundial y el jugador del FC Barcelona ha sido preguntado por la racha de 35 partidos seguidos sin perder y ha sido muy claro al respecto. "Afrontamos cada partido como si fuera una final. El míster siempre nos dice que el partido más importante es el siguiente. Alcanzar esa cifra nos hace muy felices, pero queremos alargarla todo lo posible, ojalá más allá de la final", ha dicho.