'Dardo' de Enrique Riquelme a Florentino Pérez con Haaland y Rodri de por medio
El candidato a la presidencia saca pecho de dos de sus principales referencias en las elecciones
Aunque no logró convertirse en presidente del Real Madrid, Enrique Riquelme encuentra motivos para reivindicar el proyecto deportivo que presentó durante la pasada campaña electoral. El empresario prometió que, si llegaba al Santiago Bernabéu, sus dos grandes fichajes serían Erling Haaland y Rodri Hernández, dos futbolistas que están siendo protagonistas en el Mundial de 2026.
El delantero noruego está liderando a su selección con actuaciones decisivas, mientras que Rodri vuelve a demostrar por qué está considerado como uno de los mejores centrocampistas del mundo. El extraordinario rendimiento de ambos ha reabierto el debate sobre las promesas que Riquelme realizó durante su candidatura y sobre el impacto que habrían tenido en el proyecto madridista.
Desde el entorno del empresario consideran que el torneo está reforzando la idea que defendieron durante la campaña: construir un equipo alrededor de dos futbolistas llamados a marcar una época. Aunque Florentino Pérez revalidó la presidencia y aquellas operaciones nunca llegaron a ponerse en marcha, el Mundial está sirviendo para dar visibilidad a una apuesta deportiva que, con el paso de los meses, gana argumentos sobre el terreno de juego.
Riquelme saca pecho
Con Haaland acaparando los focos por su capacidad goleadora y Rodri ejerciendo de líder en la medular, Enrique Riquelme celebra desde la distancia el rendimiento de los dos jugadores que quiso convertir en las piedras angulares de su proyecto para el Real Madrid.
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