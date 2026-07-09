Decisión tomada del Real Madrid con Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni seguirá perteniendo al Real Madrid a pesar de los rumores que han habido durante el verano de una posible venta. El francés es uno de los jugadores que más está creciendo desde su llegada al club blanco y Mourinho lo sabe. Todo hace indicar que renovará hasta el 30 de junio de 2031.

La última palabra la tenía el entrenador portugués y su cuerpo técnico, ya que el centrocampista tenía cartel y no le iban a faltar equipos. Llegó a Madrid hace cuatro años del Mónaco por 80 millones de euros y desde el primer día fue una pieza fundamental en el proyecto. La dirección deportiva apostó por él y, de momento, no está defraudando.

Tchouaméni tenía contrato hasta 2028 todavía, prolongará tres temporadas más para escribir su historia en la identidad blanca y seguir siendo importante.

El Manchester United irrumpe por Tchouaméni y agita el mercado del Real Madrid / LaLiga

Importancia de Mourinho en la decisión

Llegó al Santiago Bernabéu como una de las grandes apuesta por su corta edad, 22 años. El club se adelantó a varios gigante europeos para hacerse con su fichaje. Su rendimiento le ha permitido ser clave con todos los entrenadores que ha tenido. Carlos Ancelotti fue quién apostó por él en su momento, Xabi Alonso mantuvo su protagonismo y confianza y, posteriormente, Álvaro Arbeloa siguió contando con él.

La llegada de José Mourinho no ha cambiado el panorama y entra dentro de sus planes. Su polivalencia y la capacidad para sontener al equipo en el centro del campo, hace que vaya a ser de nuevo, clave la temporada que viene.

Por otro lado, la realidad es que el final de temporada del Real Madrid generó muchas dudad en todos los jugadores y más por el enfrentamiento con Fede Valverde. Aún así, en ningún momento el club y jugador se plantearon una speración.

Números en el Real Madrid e inicios

Debutó en el Girondins Bordeaux, equipo francés donde comenzó su andadura como profesional. En la campaña 2020/2021 el Mónaco pagó 18 millones siendo una de las revelaciones del momento con tan solo 19 años. Allí estuvo tres años disputando 95 partidos y con ocho goles.

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Más adelante, dio el salto a España para volar hasta la capital y fichar con el Real Madrid. Se hizo desde el primer día indiscutible jugando 50 partido el primer año. Tuvo hasta tres entrenador y nunca perdió protagonismo. En las demás temporadas, 145 partidos y siete goles.