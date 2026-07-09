Los Femeninos del Valencia CF y Levante UD anuncian fichajes

El Valencia CF Femenino continúa reforzando la plantilla para su regreso a la máxima categoría del fútbol femenino español. El club ché se ha hecho con los servicios de Salomé Prat, atacante francesa de 24 años procedente del DUX Logroño. La futbolista ha firmado un contrato de dos temporadas, por lo que se mantendrá ligada al equipo de Mikel Crespo hasta el 30 de junio de 2028.

J. M. LÓPEZ

Por su parte, el Levante UD Femenino ha hecho lo propio con la contratación de Lía Muiño. La coruñesa de 26 años formará parte del proyecto granota para su objetivo de regresar a Liga F. De este modo, Javier Aguado podrá reforzar su centro del campo con la ex del Deportivo Abanca, quien disputó la pasada temporada un total de 12 encuentros.

Comunicado oficial Valencia CF:

El Valencia CF Femenino ha llegado a un acuerdo con Salomé Prat para que se una al equipo blanquinegro durante las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028.

Salomé, nacida en Francia el 17 de enero del 2002, es una futbolista de corte ofensivo que llega al equipo dirigido por Mikel Crespo procedente del DUX Logroño (2025-26), club en el que estaba cedida por el Benfica.

Se formó como futbolista en el Toulouse antes de embarcarse en la aventura americana. En EEUU jugó para dos universidades, High Point Panthers y, después, Iowa State Cyclones. En 2024 fichó por el Torrense, conjunto portugués con el que debutó en el fútbol profesional. Posteriormente, pasó a formar parte de las filas del Benfica antes de dar el salto a la Liga F.

Salomé es una futbolista muy vertical y con gran destreza sobre el césped. Destaca por su técnica y polivalencia, es una jugadora rápida y ganadora de duelos ofensivo. Tiene una gran habilidad para atacar los espacios y para finalizar jugada.

Salomé Prat: “Es un honor para mí fichar por el Valencia CF Femenino y poder competir en la Liga F. Llego con mucha ambición y con el objetivo de rendir al máximo sobre el césped. Estoy segura de que, juntos, vamos a hacer grandes cosas. Amunt Valencia!”

Comunicado oficial Levante UD:

El Levante UD Femenino suma experiencia en la medular con la incorporación de Lía Muiño, quien se convierte en el primer fichaje del conjunto granota.

Formada en la cantera del Victoria CF, Rosalía Muiño González, más conocida como Lía (A Coruña, 13 de febrero de 2000), recaló en 2016 en el Dépor ABANCA para formar parte de la plantilla inicial del equipo blanquiazul. Su primera etapa en el club coruñés concluyó con el histórico ascenso a Primera Iberdrola antes de trasladarse a Estados Unidos para cursar sus estudios.

Tras su paso por los South Florida Bulls del fútbol universitario estadounidense, regresó al Dépor ABANCA en el verano de 2023 y, de nuevo, formó parte de la plantilla que consiguió el ascenso a la Liga F. En la campaña 2024/25 jugó como cedida en el Atlético Vilalonga, donde disputó 28 partidos —23 de ellos como titular— y anotó tres goles. La pasada temporada, ya de vuelta en el conjunto blanquiazul, disputó 12 encuentros.

La jugadora gallega aterriza en la capital del Turia para defender el escudo del Levante UD hasta junio de 2028.

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