Secciones

Es noticia
VALENCIA CF PRETEMPORADAVALENCIA CF FICHAJES DIENG SATOVALENCIA BASKET JEAN MONTERORafa Mir pasa el reconocimiento médicoOtro fichaje del Real Madrid para Pedro MartínezOctavos de final Mundial Horarios EliminatoriasCorbalán Comunicado Oficial Valencia Basket FichajeAseguran que Olise no fichará por el Real Madrid
instagram
Francia y Marruecos, listas para abrir los cuartos del Mundial

Francia y Marruecos, listas para abrir los cuartos del Mundial

Atlas News

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Francia y Marruecos, listas para abrir los cuartos del Mundial

Atlas News

Boston (EE.UU.)
RRSS WhatsAppCopiar URL

Los aficionados de Marruecos han tomado la ciudad de Boston con fuegos artificiales. También la hinchada francesa se está dejando sentir por las calles de la ciudad norteamericana de la Costa Este. Y es que comienzan los cuartos de final del Mundial de fútbol con un apasionante Francia- Marruecos que reedita la semifinal de Catar. Kylian Mbappé liderará al combinado galo ante una selección marroquí que busca dar la sorpresa y vengar la derrota de hace cuatro años.

Últimos vídeos

TEMAS

Tracking Pixel Contents