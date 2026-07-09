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Francia y Marruecos, listas para abrir los cuartos del Mundial

Los aficionados de Marruecos han tomado la ciudad de Boston con fuegos artificiales. También la hinchada francesa se está dejando sentir por las calles de la ciudad norteamericana de la Costa Este. Y es que comienzan los cuartos de final del Mundial de fútbol con un apasionante Francia- Marruecos que reedita la semifinal de Catar. Kylian Mbappé liderará al combinado galo ante una selección marroquí que busca dar la sorpresa y vengar la derrota de hace cuatro años.