Martín Montoya anuncia su retiro del fútbol profesional

Martín Montoya ha puesto punto final a su carrera deportiva. Así lo ha hecho oficial en su cuenta de Instagram. Después de un año sin equipo tras acabar su experiencia en el fútbol griego, el futbolista catalán dice adiós al fútbol agradeciendo a todos sus familiares, amigos y clubes por los que ha militado mediante una publicación de Instagram.

Montoya, formado en las categorías inferiores del FC Barcelona, jugó en el primer equipo culé entre 2012 y 2015, etapa en la que logró varios títulos que avalan su palmarés: tres ligas, una Champions, dos Copas del Rey y una Supercopa de España.

Martín Montoya con el FC Barcelona / FC Barcelona

Posteriormente, el futbolista encadenó dos cesiones consecutivas al Inter de Milán y Real Betis, previamente a recalar en el Valencia CF en propiedad durante las temporadas 2016/17 y 2017/18. Tras su periplo en Mestalla, el Brighton se hizo con sus servicios por siete millones de euros y completó otras dos temporadas con los ‘Seagulls’. En sus últimos años de carrera, Montoya regresó al Real Betis para vivir su segunda etapa en Heliópolis y conquistar una nueva Copa del Rey en 2022, precisamente contra el Valencia CF. Su última aventura la vivió en la Super Liga de Grecia, defendiendo los colores del Aris Salónica FC.

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Martin Montoya jugando con el Real Betis / AFP7 vía Europa Press

Su paso por el Valencia CF

Tras su llegada a Mestalla en 2016, se puso a disposición de Pako Ayestarán, quien fue relevado rápidamente por Cesare Prandelli. El breve paso del italiano por el banquillo hizo que Voro tomase las riendas del equipo por enésima vez. En el verano de 2017, ya con Marcelino García Toral como técnico, Montoya participó con asiduidad, siendo dueño del carril derecho que devolvió al Valencia CF a la Champions League. Durante las dos temporadas en la capital del Turia, el lateral disputó un total de 54 partidos de liga, anotando dos goles y repartiendo cinco asistencias.