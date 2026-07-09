El Barcelona piensa en Karim Adeyemi para la delantera

El FC Barcelona busca apuntalar su delantera tras el fichaje de Anthony Gordon. Uno de los nombres que más fuerza ha ganado en las últimas horas para aterrizar en el Spotify Camp Nou es el de Karim Adeyemi. El extremo del Borussia Dortmund, que no fue convocado por Julian Nagelsmann para el Mundial, sería del agrado del conjunto culé que, según ha adelantado Sky Sport, habría ofrecido 20 millones de euros.

Adeyemi acaba contrato con el club alemán el próximo 30 de junio de 2027 y, tal y como ha informado Fabrizio Romano, no tiene intenciones de renovar. El acuerdo entre ambos clubes sigue pendiente de resolverse, ya que el Borussia Dortmund quiere ingresar en sus arcas una cifra cercana a 40 millones de euros. El equipo del Signal Iduna Park desembolsó 33 millones de euros al Red Bull Salzburgo por el jugador de Múnich en el verano de 2022. El jugador de 24 años ha marcado 36 goles en sus cuatro temporadas como negriamarillo.

Barcelona's Ronald Araujo, bottom, tries block a shot by Dortmund's Karim Adeyemi during the Champions League quarterfinals second leg soccer match between Borussia Dortmund and Barcelona, at the Signa-Iduna Park in Dortmund, Germany, Tuesday, April 15, 2025. (AP Photo/Matthias Schrader) / Matthias Schrader / AP

El plan con Julián Álvarez sigue su curso

La posible incorporación de Adeyemi al FC Barcelona no alteraría los planes del club culé de hacerse con Julián Álvarez. Hansi Flick perdió a Robert Lewandowski (Chicago Fire) una vez concluyó la temporada y mantiene su interés en firmar al delantero del Atlético de Madrid, que expresó en una entrevista durante el Mundial que lo mejor sería salir traspasado. El ariete argentino continúa su participación en la cita intercontinental tras derrotar sobre la bocina a Egipto en octavos de final.

Dos futbolistas del FC Barcelona, en la órbita del Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund pretende a dos jugadores del propio conjunto culé. El equipo dirigido por Niko Kovač estaría detrás de Marc Casadó (22 años) y Héctor Fort (19 años). El centrocampista ha visto cómo su protagonismo se ha reducido en el FC Barcelona y podría recalar en la sala de máquinas germana. El jugador ha quedado relegado ante el buen final de temporada de Marc Bernal y, de salir del Spotify Camp Nou, afrontaría su primera experiencia en el fútbol internacional.

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Respecto a Héctor Fort, su cesión en el Elche CF se vio truncada por una lesión en su hombro izquierdo. Previo a perderse más de dos meses de competición con el cuadro ilicitano, el lateral derecho era importante en el esquema de Eder Sarabia. Si bien tuvo minutos en el tramo final de liga y el equipo alicantino consiguió la permanencia, la sensación general de su préstamo al Martínez Valero fue de pocos partidos para lo que el futbolista necesitaba. Ahora se le presenta una nueva posibilidad de tener minutos en un club europeo y puntero de la Bundesliga.