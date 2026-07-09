Así responde Deschamps a la pregunta del quinteto arbitral argentino

Francia y Marruecos protagonizan el primer cruce de cuartos de final, este jueves 9 de julio a las 22:00 horas en el Gillette Stadium de Boston. Didier Deschamps, seleccionador francés, destacó en la rueda de prensa previa al partido el poderío demostrado por la selección marroquí, aunque los medios de comunicación centraron sus preguntas en la designación arbitral. Facundo Tello (árbitro principal), Juan Pablo Belatti (asistente 1), Gabriel Chade (asistente 2), Darío Herrera (cuarto árbitro) y Cristian Navarro (quinto árbitro), todos de nacionalidad argentina, serán los encargados de dirigir el encuentro.

“Yo no les presto atención a estas cosas. Espero que el señor Tello y sus asistentes sean tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes que arbitraron el otro partido (en referencia al Argentina - Egipto)”, respondió Deschamps tras las numerosas preguntas al respecto. François Letexier fue duramente criticado por parte egipcia tras su polémica eliminación.

"Mi rival es Marruecos, no el árbitro. Al contrario, él está ahí para hacer cumplir las reglas del juego de la forma más justa posible. Los únicos errores son los de los jugadores. En todos los partidos hay situaciones que pueden decantarse hacia un lado u otro. Y eso vuelve a ocurrir en este Mundial y las quejas dependen siempre de qué lado estás", añadió el seleccionador francés.

Lo que verdaderamente le importa al entrenador galo es el nivel queden sus pupilos en el terreno de juego: "Tendremos que estar en nuestro mejor nivel porque es un equipo de alta calidad. Tienen algunos jugadores muy buenos que conocen muy bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen muy bien a ellos. Algunos juegan en el mismo club. Sabemos qué esperar", declaró.

"El perfil de Marruecos no es el mismo que el de Paraguay. Jugamos contra Marruecos hace cuatro años en Doha, en las semifinales. Llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Son dos equipos a los que les gusta tener el balón y marcar goles. Han tenido un cambio de entrenador, pero siguen siendo competitivos según sus resultados", añadió.

Los franceses afrontan este compromiso después de dejar en el camino a Suecia y Paraguay en las eliminatorias anteriores, mientras que los marroquíes se han ganado un puesto entre las ocho mejores selecciones del torneo tras eliminar a Países Bajos en dieciseisavos de final y a Canadá en octavos.

La defensa arbitral del director de Arbitraje de la FIFA

El director de Arbitraje de la FIFA, Pierluigi Collina, expresó: "Nadie puede afirmar que los arbitrajes puedan verse influenciados por nadie, ni por el presidente de la FIFA", Gianni Infantino, después de las críticas de la Federación Egipcia de Fútbol por la actuación del colegiado francés François Letexier en el Argentina-Egipto de octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá.

"En general, estamos satisfechos. Sin embargo, con un número tan elevado de partidos disputados en un periodo de tiempo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba. Cuando eso ocurre, están dispuestos a trabajar aún más duro para asegurarse de que están plenamente preparados para el siguiente partido", analizó Collina sobre los árbitros. "Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y los entrenadores, siempre intentan dar lo mejor de sí mismos".

Pero el excolegiado italiano sostuvo: "Las acusaciones infundadas no tienen cabida" en el fútbol. "Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros del Mundial. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que den lugar a amenazas contra ellos y sus familias. Esto no está bien", dijo con rotundidad.

La Federación Egipcia de Fútbol solicitó este miércoles que se suspenda al equipo arbitral que pitó el Argentina-Egipto de octavos de final del Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, que acabó con victoria por 3-2 de la 'Albiceleste'. Los campeones del mundo remontaron un 0-2 en contra a los 79 minutos, pero Egipto considera que el marcador debería haber sido de 0-3 en la recta final, después de que se anulara un gol de Mostafa Zico por una falta previa sobre Lisandro Martínez, Marwan Attia, "pisó claramente su pie". "Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece 'evidente', si el árbitro no la ha visto sobre el terreno de juego, el VAR puede intervenir", defendió.

'Los Faraones' también consideran que hubo un penalti a su favor justo antes del gol de la victoria de Enzo Fernández en el descuento. "Del mismo modo, si no se identifica ninguna falta en la jugada previa a un gol, el VAR informará al árbitro en consecuencia. Pisar el pie de un rival es una falta, mientras que un defensa que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal en el fútbol no ha cometido falta. De nuevo, un ejemplo de esto se produjo al final del mismo partido. El árbitro y el VAR consideraron que se trataba de un contacto normal de juego entre Mohamed Salah y Julián Álvarez", agregó.