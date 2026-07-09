Una de las sensaciones del Mundial con Colombia apunta a la Premier League y se le escapa al Barça

El Nottingham Forest continúa moviéndose en el mercado de fichajes con el objetivo de reforzar su defensa y ha puesto sus ojos en Jhon Lucumí. Según ha informado el periodista Nico Schira, el conjunto inglés sigue de cerca al central colombiano del Bolonia, que podría convertirse en uno de los grandes nombres del verano.

Lucumí llega avalado por una temporada de gran nivel en la Serie A y por su sobresaliente rendimiento con la selección colombiana durante el Mundial, donde formó una sólida pareja de centrales junto a Davinson Sánchez. Su seguridad defensiva, capacidad para sacar el balón jugado y experiencia internacional han despertado el interés de varios clubes europeos.

Lucumí disputando un blón / EFE

Cotizado en el mercado

El zaguero, que ya estuvo en la órbita del Barcelona en mercados anteriores, vuelve a situarse en el escaparate gracias a sus actuaciones. El Nottingham Forest estudia la posibilidad de lanzar una ofensiva por el defensor, cuya cláusula de rescisión ronda los 28 millones de euros.

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Si finalmente se concreta la operación, Lucumí daría el salto a la Premier League para afrontar un nuevo desafío en una de las competiciones más exigentes del mundo, mientras el Bolonia se prepara para recibir ofertas por uno de sus futbolistas más cotizados.